Coronavaccin Pfizer toont bemoedigende resultaten

Uit de eerste klinische tests op mensen blijkt het potentieel coronavaccin van de Amerikaanse farmareus Pfizer positieve resultaten op te leveren.

Pfizer werkt samen met het Duitse biotechbedrijf BioNTech aan een coronavaccin. De twee hebben de eerste klinische tests op 45 patiënten uitgevoerd en de resultaten ogen positief, blijkt uit een bericht op de medische website MedRXiv.

Van de 45 patiënten hebben er 36 het experimenteel vaccin toegediend gekregen, waarbij de dosis varieerde van 20 tot 100 microgram. Negen anderen moesten het stellen met een placebo. Elke proefpersoon die het vaccin toegediend kreeg, bleek na 28 dagen antilichamen te hebben aangemaakt tegen het virus.

Koorts als neveneffect

Meer dan de helft van de patiënten die het middel voor de tweede maal toegediend kregen, vertoonden wel koorts of leden aan slapeloosheid. Volgens de onderzoekers is geen enkel neveneffect evenwel ernstig. De toediening van het vaccin leidde niet tot een opname in het ziekenhuis en was niet levensbedreigend.

‘We hebben nog een hele weg af te leggen en we zijn nog andere patiënten aan het testen’, zegt Philippe Dormitzer, de medisch verantwoordelijke voor vaccins bij Pfizer. ‘Wat we wel kunnen zeggen, is dat we op dit moment een mogelijk kandidaat-vaccin hebben dat de immuniteit verbetert en qua veiligheid aanvaardbaar is.’

Virus neutraliseren

Het experimenteel vaccin van Pfizer en BioNTech genereert antilichamen tegen SARS-CoV-2, het virus dat Covid-19 veroorzaakt. Sommige antilichamen blijken het virus te neutraliseren, dat wil zeggen dat ze het virus verhinderen om voort te functioneren. Het aantal antilichamen dat het virus neutraliseert, ligt dankzij het vaccin 1,8 tot 2,8 maal hoger dan bij herstelde coronapatiënten.

Of een nog hoger peil van antilichamen zal leiden tot volledige immuniteit tegen het virus, is nog onzeker. Om dat te bewijzen moet Pfizer uitgebreidere studies uitvoeren. Pfizer en zijn Duitse partner willen nog deze zomer met die studies beginnen, vooral in de VS. Momenteel testen ze vier verschillende versies van het vaccin, maar slechts één zal worden getest in uitgebreidere studies.

Tests volop bezig

In nieuwe studies zal ook meer aandacht zijn voor de diversiteit. Zo zaten in de recente studie geen zwangere vrouwen. Over de etnische diversiteit werd geen info verstrekt, maar het rapport geeft wel aan dat de volgende tests op een diversere groep van proefpersonen moeten worden toegepast.

178 aantal kandidaat-vaccins Wereldwijd zijn 178 coronavaccins in ontwikkeling.

Pfizer en BioNTech hebben één van de 14 coronavaccins die momenteel al op mensen worden uitgetest. Ook AstraZeneca en Moderna zijn daar volop mee bezig, terwijl andere farmareuzen zoals Sanofi, Merck en Johnson & Johnson binnenkort met tests op mensen beginnen. Wereldwijd zijn 178 vaccins in ontwikkeling.

