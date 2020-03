Coronavirus verstoort klinische testen van farmabedrijven

Biotech- en farmabedrijven waaronder UCB, Galapagos en Oxurion worstelen met de uitvoering van patiëntentesten als gevolg van het coronavirus. 'Iedereen zit in hetzelfde schuitje.' Heel wat patiënten dreigen langer op nieuwe medicijnen te moeten wachten.

Grootmachten als Eli Lilly en UCB melden dat ze de pauzeknop indrukken, als gevolg van de coronapandemie. Ze starten tijdelijk geen nieuwe patiëntenstudies op, en ook de rekrutering van nieuwe patiënten binnen lopende studies wordt stopgezet. Die laatste maatregel neemt ook Galapagos voor enkele testen met filgotonib, een medicijn tegen auto-immuunziektes.

Er is geen ontkomen aan. De focus van de ziekenhuizen ligt nu bij het managen van de coronacrisis. Niet-essentiële consultaties werden geschrapt, waaronder vele in het kader van klinische onderzoeken. Bij Galapagos speelt ook een andere factor mee. 'Ons medicijn werkt in op de immuniteit van patiënten en kan hen kwetsbaarder maken voor het coronavirus', zei Galapagos-topman Onno van de Stolpe eerder.

Iedereen zit in hetzelfde schuitje, groot en klein. Patrik De Haes CEO Oxurion

‘Iedereen zit in hetzelfde schuitje, groot en klein’, aldus Patrik De Haes, de topman van Oxurion dat ook activiteiten on hold zet. ‘We gingen twee studies starten met patiënten met een oogaandoening. We moesten daarvoor nog de ziekenhuizen bezoeken om alles te bespreken, maar dat kan niet meer.' Hoe lang de situatie aanhoudt, is onmogelijk in te schatten. 'Het is verloren tijd die je niet meer kan inhalen’, klinkt het.

Dat betekent dat patiënten langer op nieuwe medicatie moeten wachten. Dat geldt voor alle ziektedomeinen, gaande van diabetes tot darmaandoeningen. Voor levensbedreigende ziektes is het een ander verhaal. Galapagos zet door met zijn medicijn tegen IPF, een dodelijke longziekte. En Oncurious, een onderdeel van Oxurion, heeft in de VS net nog een patiënt opgenomen in een kankerstudie. ‘Een kind van negen jaar met een hersentumor, zo’n studie leg je niet stil’, zegt De Haes.

Het is de kunst tegelijk de veiligheid en de betrokkenheid van de patiënten en de kwaliteit van de data te waarborgen. Vanessa Parein CEO van Sillar

Wat met studies waarbij de medicatie bij alle patiënten al is opgestart? Ondervinden die ook hinder? Is er een risico dat testen moeten worden overgedaan? ‘Dat is overdreven’, zegt Vanessa Parein. Ze is eigenaar van Sillar, een bedrijf dat klinische onderzoeken aanstuurt in opdracht van farmabedrijven. ‘We voeren momenteel een risico-analyse uit op alle projecten en bekijken hoe we de procedures kunnen aanpassen.’

Daarmee zit de sector in een uitzonderlijke situatie. In principe mag je niet afwijken van de opgelegde protocollen of je riskeert op het einde van de rit de boodschap te krijgen dat de resultaten onvoldoende betrouwbaar zijn. Maar de Amerikaanse en Europese geneesmiddelenagentschappen FDA en de EMA stellen zich flexibel op.

Gebrek aan medicijnen

Maar het is duidelijk dat geworsteld wordt met controlebezoeken en periodieke metingen om de evolutie van de ziekte na te gaan. ‘Het is de kunst tegelijk de veiligheid en de betrokkenheid van de patiënten en de kwaliteit van de data te waarborgen’, zegt Parein. Thuisbezoeken of virtuele bezoeken worden bekeken als alternatief. Maar vaak is dat onmogelijk. ‘In sommige studies moet je wekelijks naar het ziekenhuis voor een MRI-scan. Die frequentie kan je verlagen. Of kan een maandelijkse bloedafname niet om de twee maanden?, zegt Parein.