Coucke, Fornieri en Wallonië steken 20 miljoen extra in Mithra

Mithra heeft met Myring al een eerste product op de markt, maar pas met de anticonceptiepil Estelle zullen de eerste substantiële inkomsten binnenstromen. Als alles vlot loopt, zal Mithra in de eerste helft van volgend jaar groen licht krijgen om Estelle in Europa en de VS op de markt te brengen, in samenwerking met distributiepartners.