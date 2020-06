Coucke casht ruim 60 miljoen euro op Fagron

Alychlo, de holding van ondernemer Marc Coucke heeft 3 miljoen aandelen verkocht van farmagroep Fagron. Coucke blijft wel de grootste aandeelhouder van het bedrijf.

De producent van apothekersgrondstoffen Fagron meldt dat zijn grootste aandeelhouder een pakket van 4,2 procent van het bedrijf heeft geplaatst bij een aantal institutionele investeerders. De exacte prijs en de tegenpartij zijn niet bekend. Het pakket van 3 miljoen aandelen is aan de slotkoers van vrijdag (21,28 euro) 63,8 miljoen euro waard.

14,96 % Belang De participatie van Alychlo zakt van 14,96 procent naar iets meer dan 10 procent.

Marc Coucke, de voorzitter en aandeelhouder van Alychlo, zegt dat de verkoop dient om zijn holding Alychlo verder te diversifiëren.'Het laat ons toe tegelijk een toegewijde aandeelhouder van Alycho te blijven'. De participatie van Coucke, die voordien 14,96 bezat, blijft nog boven de 10 procent. Hij blijft daarmee ook de grootste aandeelhouder van Fagron.

Coucke casht nu op een moment dat het aandeel op een hoog niveau noteert en hersteld is van de beurscrash in maart. Het bedrijf, ooit ontstaan als een afsplitsing van Coucke's vroegere geesteskind Omega Pharma, kwam vijf jaar geleden in zwaar weer. Maar die heropstanding heeft heel wat geld opgeleverd op wie in het bedrijf geloofde: private equitygroep Waterland, ondernemer Filip Balcaen en Coucke.

Waterland en Balcaen verkochten hun aandelen - een deel werd gekocht aan 5,16 euro per stuk - de voorbije jaren in schijfjes en ze boekten daarop een gigantische meerwaarde. Coucke volgde toen hun voorbeeld niet en kocht vorige zomer zelfs nog bij toen de koers iets meer dan 15 euro noteerde. Nu het aandeel nog fors hoger staat is het voor Coucke blijkbaar wel een goed moment om gedeeltelijk winst te nemen.

Anderlecht

De beursgenoteerde participaties van Alychlo zoals Fagron, fotogroep Smartphoto of farmabedrijf Mithra zijn volgens Coucke redelijk corona-proof. Maar de niet-genoteerde participaties van dierenpark Pairi Daiza, skihal Snowworld en de uitgebreide sport en horeaca-activiteiten in Durbuy lijden zwaar onder de corona-maatregelen.