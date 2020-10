Coucke en Perrigo kruisen eindelijk (digitaal) de degens

De arbitrageprocedure tussen Marc Coucke, het investeringsfonds Waterland en de farmareus Perrigo gaat maandag van start. Door de coronapandemie gebeurt dat met enkele maanden vertraging en volledig digitaal.

De procedure tussen Coucke, Waterland en Perrigo moest normaal gezien eind maart beginnen voor de arbitragerechtbank Cepani. Maar de coronacrisis verhinderde dat. Maandag is het - mits een covidafzegging in de komende uren - dan toch zover.

Waarrond draait de zaak?

De procedure draait rond de verkoop van Omega Pharma aan Perrigo begin 2015. De Amerikanen legden 3,8 miljard euro op tafel om de Vlaamse specialist in voorschriftvrije geneesmiddelen in te lijven. De verkopers? Marc Coucke en een financieel consortium onder leiding van Waterland.

Perrigo voelde zich na de overname bedrogen. Het beschuldigt Coucke en Waterland ervan op frauduleuze manier de financiën van Omega Pharma mooier te hebben voorgesteld om een hogere verkoopprijs te bedingen. Volgens Perrigo creëerden ze kunstmatige omzet en stuurden ze de schuldpositie van Omega Pharma. Coucke en Waterland ontkennen dat ze Perrigo hebben misleid.

Wat eist Perrigo?

De Amerikaanse farmareus diende een claim van niet minder dan 1,9 miljard euro in tegen Coucke en Waterland. Coucke diende een tegenclaim in. Hij eist een schadevergoeding van Perrigo omdat hij vindt dat de farmagroep niet te goeder trouw handelde bij de overname van Omega Pharma. Welk bedrag hij van de Amerikanen eist, is niet bekend. Waterland, dat geleid wordt door de Belg Frank Vlayen, diende geen tegenclaim in.

Welke rechtbank behandelt de zaak?

Het geschil wordt uitgevochten voor het Cepani (voluit het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie). Dat werd iets meer dan 50 jaar geleden opgericht in de schoot van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en is daar nog steeds gevestigd. Een arbitrageprocedure bij Cepani is strikt vertrouwelijk, in tegenstelling tot een procedure bij de rechtbank die doorgaans openbaar is.

Wie buigt zich over de zaak?

Het college van arbiters bestaat uit drie leden: Jan Meyers, Johan Verbist en Jean-Pierre Fierens (voorzitter). Het zijn alle drie doorwinterde topadvocaten. Jan Meyers werd voorgedragen door Marc Coucke en Waterland, Johan Verbist door Perrigo. Zij kozen Jean-Pierre Fierens als voorzitter.

Fierens - die onder meer Maurice Lippens (ex-Fortis) als cliënt had - is de voormalige topman van het advocatenkantoor Stibbe en is voortaan de geschillenspecialist van het advocatenkantoor Strelia. Meyers is een van de topadvocaten van het Brusselse kantoor van Cleary Gottlieb en adviseerde onder meer de Belgische federale overheid over tal van dossiers. Johan Verbist leidde een tijdlang het kantoor De Bandt, en was nadien vennoot bij Linklaters. Hij richtte zeven jaar geleden het kantoor Verbist en Vanlerberghe (Omega Law) op.

De arbiters proberen een consensus te bereiken. Als dat niet lukt, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem. Er is geen beroep mogelijk. Zoals gebruikelijk bij Cepani hebben de partijen al een percentage van het bedrag van de claim op tafel moeten leggen. Dat moet de kosten van de zaak dekken.

Hoe lang zullen de debatten duren?

De pleidooien moeten vier à zes weken duren. Gezien de coronapandemie en de reisbeperkingen zal alles digitaal verlopen. Die lange duur is niet verwonderlijk. De conclusies van de twee partijen beslaan samen naar verluidt enkele duizenden pagina’s en daarbovenop moesten nog expertenverslagen van enkele duizenden pagina's en getuigenverklaringen komen.

Een finale beslissing komt er pas ten vroegste volgend jaar, zes jaar na de verkoop van Omega Pharma.