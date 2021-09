Coucke en Waterland sluiten strijd met Perrigo definitief af

Volgens Perrigo stellen de arbiters in hun sententie dat de verkopers 'opzettelijk belangrijke informatie verborgen hielden' als onderdeel van het verkoopproces en Perrigo 'opzettelijk misleid hebben door middel van verschillende frauduleuze handelingen en nalatigheid'. De arbiters bevestigen volgens de Amerikaanse groep dat er misleiding was - dat is de juridische term - maar lijken te oordelen dat Perrigo met kennis van die elementen Omega Pharma toch zou hebben overgenomen, zij het tegen een lagere prijs.

Perrigo betaalde in 2015 3,8 miljard euro (waarvan 1,3 miljard schulden) voor de Vlaamse specialist in voorschriftvrije geneesmiddelen Omega Pharma. Coucke en Waterland hebben altijd ontkend dat ze Perrigo bij die deal hebben misleid.

Eén maand

De Amerikanen eisten het geld van Coucke en van Waterland & co. binnen de 30 dagen en behielden zich het recht voor om te procederen om dat geld te recupereren als dat niet gebeurde. De hoofdsom bedraagt 266 miljoen euro. Daarbovenop komen 19,4 miljoen euro procedurekosten en ongeveer 65 miljoen euro rente (over ruim zes jaar).

Volgens onze informatie zal het totale bedrag nog deze week op de bankrekening van Perrigo staan. Er komen geen nieuwe procedures tussen de partijen. Die kans was sowieso klein. Tegen een beslissing van de arbitragerechtbank Cepani is een beroep alleen mogelijk op technische punten, zoals het niet respecteren van de rechten van de verdediging.

De juridische strijd had anders kunnen uitdraaien, want Perrigo, Coucke en het Waterland-consortium probeerden eind 2020 tot een schikking te komen in hun geschil over de verkoop van Omega Pharma. De partijen voerden meerdere gesprekken om tot een vergelijk te komen, maar het water bleek te diep.