Coucke grootste investeerder in kankerdiagnose van Sophia Genetics

De Zwitserse specialist in kankerdiagnose Sophia Genetics heeft 77 miljoen dollar groeikapitaal opgehaald. Alychlo, de investeringsholding van Marc Coucke, wordt de grootste aandeelhouder.

Big data, artificiële intelligentie en gentechnologie inzetten om kanker te bestrijden. Dat is wat het Zwitserse Sophia Genetics al enkele jaren doet. Het bedrijf uit Lausanne ontwikkelde technologie die gebruikt wordt in 850 ziekenhuizen, van grote gerenomeerde Amerikaanse instellingen tot kleine ziekenhuizen in Afrika.

Om de technologie verder uit te werken haalde het bedrijf 77 miljoen dollar, omgerekend 67,5 miljoen euro, vers kapitaal op. Twee nieuwe grote investeringsfondsen kwamen aan boord: het Angelsak-sische Generation Investment Management, met de voormalige Amerikaanse vicepresident Al Gore als voorzitter, en het Franse Idinvest.

Marc Coucke

Ook bestaande investeerders stopten het bedrijf nieuw geld toe, met op kop Alychlo, de investeringsgroep van de voormalige Omega-Pharma-eigenaar Marc Coucke. Die groeit nu uit tot de grootste aandeelhouder van Sophia Genetics. Concrete cijfers worden niet gegeven, maar het gaat om substantiële bedragen. Sophia Genetics wordt door Coucke beschouwd als een strategische investering.

Coucke investeerde voor het eerst in Sophia Genetics in 2015. Hij stopte toen 15 miljoen euro in het Zwitserse bedrijf.

Het discrete Sophia Genetics haalde sinds de oprichting al 140 miljoen dollar kapitaal op en telt inmiddels bijna 200 werknemers. Dit jaar zitten nog heel wat aanwervingen in de pijplijn, mede dankzij de opening van een tweede basis in Boston, de biotechhoofdstad van de Verenigde Staten.

Coucke vindt dat het bedrijf een mooi traject heeft afgelegd sinds de eerste instap drie jaar geleden, maar ziet nog veel groeimogelijkheden. ‘Het bedrijf was aanvankelijk een softwareontwikkelaar voor genetische analyses. Nu is het in dat segment een marktleider die wereldwijd actief is’, zegt Michael Schenck, investeringsmanager van Alychlo en bestuurder bij Sophia Genetics. De voorzitter van Sophia, Antoine Duchateau, is ook een Belg.

300.000 patiënten

Sophia Genetics is vooral bekend om een technologieplatform waarmee ziekenhuizen betere beslissingen kunnen nemen om patiënten met bijvoorbeeld kanker te behandelen. Dankzij een uitgebreide database en de genetische analyses van tumorcellen kan gekeken worden welke kankerbestrijdingsmethoden het best worden ingezet. Inmiddels werd de technologie van de Zwitsers al ingezet bij de diagnose van meer dan 300.000 patiënten.

Het bedrijf heeft echter nog ijzers in het vuur, zegt Schenck. Het ontwikkelde technologie om op basis van bestaande scans te voorspellen hoe moeilijk behandelbare tumoren - bijvoorbeeld in de hersenen - zullen groeien en evolueren. De eerste testen in ziekenhuizen waren beloftevol en de nieuwe middelen zullen gebruikt worden om deze technologie op een grote schaal uit te rollen.