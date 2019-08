Coucke koopt aandelen Fagron bij

Marc Coucke heeft na de sterke halfjaarcijfers van het farmabedrijf Fagron aandelen bijgekocht.

Coucke spendeerde maandag via zijn holding Alychlo ruim 651.000 euro om 41.604 stukken van de maker van apothekersingrediënten te verwerven. Hij betaalde gemiddeld 15,65 euro per aandeel. De zakenman heeft 15 procent van Fagron in handen en zit in de raad van bestuur van het bedrijf.

Fagron kon de omzet in het eerste halfjaar met ruim een tiende doen aandikken. +10% Omzet

De co-oprichter van Omega Pharma doet daarmee het tegenovergestelde van de holding Waterland en zakenman Filip Balcaen, die vorige maand 10 procent van het bedrijf verkochten aan institutionele beleggers.

Fagron kon de omzet in het eerste halfjaar met ruim een tiende doen aandikken (6,6 procent zonder overnames). De brutobedrijfswinst steeg 6,4 procent, iets meer dan verwacht. Fagron handhaafde ook de prognoses van een 'mooie groei' in omzet en winstgevendheid voor heel 2019.

Versnelde groei

Na het halfjaarrapport blijft het beurshuis Berenberg bij zijn koopadvies en koersdoel van 22 euro. Na de kopwinden in de eerste, rekent analiste Beatrice Allen voor de specialist in apothekersbereidingen op een versnelde groei in de tweede jaarhelft.

In Europa helpt de heropstart van de Nederlandse bereidingsfaciliteit, in Brazilië een belangrijke vakbeurs en in de Verenigde Staten een pak extra producten op de schappen van de megafabriek voor steriele bereidingen in Wichita. Die snellere groei moet een hefboom zetten op de rendabiliteit, denkt de analiste.

Allen denkt ook dat Fagron dankzij de stevige cashflow de komende drie jaar potentieel 175 miljoen euro extra kan spenderen aan overnames.

Lening

Het bedrijf sloot vorige week ook een overeenkomst voor een duurzaamheidsgerelateerde lening met een consortium van zes banken: ING België, BNP Paribas Fortis, Belfius, Commerzbank, HSBC en KBC. De voorwaarden van die lening zijn deels afhankelijk van hoe de kredietnemer presteert op het vlak van duurzaamheid.