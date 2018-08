Coucke moet groter potje opzijzetten voor Perrigo

Perrigo en Coucke staan oog in oog bij het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Perrigo beschuldigt Coucke en het investeringsfonds Waterland ervan op frauduleuze manier de financiën van Omega Pharma te hebben opgesmukt voor de verkoop. Het diende een megaclaim in tegen de twee verkopers. Coucke ontkent dat hij Perrigo misleid had en diende een tegenclaim in.