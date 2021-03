Coucke stapt deels uit farmagroep Mithra

Marc Coucke gaat een deel van zijn participatie in de farmagroep Mithra verkopen. Zijn belang zal dalen naar ongeveer 11,6 procent, tegenover 15,1 procent nu. Tegen de huidige koers is het pakket zo'n 40 miljoen euro waard.

De aandelen van de Vlaamse ondernemer, die nog voor de beursgang van 2015 in Mithra stapte, worden via een versnelde verkoopprocedure verkocht, allicht tegen een korting. Het gaat om een pakket van zo'n 1,5 miljoen stukken. De opbrengst zou daarom iets lager uitkomen dan 40 miljoen euro. Het percentage vrij verhandelbare aandelen zou stijgen tot meer dan 43 procent.

Mithra kreeg vorige week goed nieuws. De Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) bleek overtuigd te zijn van de veiligheid en het nut van de anticonceptiepil die Mithra voorlegde. Als de Europese Commissie het advies volgt - wat in de overgrote meerderheid van de gevallen gebeurt - dan mag Mithra zich opmaken om samen met partner Gedeon Richter in de hele Europese Unie zijn waar te slijten. Dat zal gebeuren onder de merknaam Drovelis.

Woelige tijden

Het positieve Europese advies was een opsteker voor Mithra, dat woelige tijden achter de rug heeft. In februari legde oprichter François Fornieri alle uitvoerende functies bij Mithra neer nadat hij in opspraak gekomen was. Fornieri moest een stap opzijzetten na een onderzoek van het Luikse parket naar zijn mogelijke betrokkenheid bij onregelmatigheden bij de intercommunale Nethys. Fornieri's naam dook ook op in andere Waalse dossiers, onder meer over handel met voorkennis.