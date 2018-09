Coucke verkoopt deel van dierenfarmabedrijf aan Belgisch Think2Act

Animalcare ontvangt 2,92 miljoen euro voor zijn groothandelsdivisie Medini , zo blijkt uit een mededeling door het bedrijf. Animalcare is een leverancier van geneesmiddelen voor dieren dat in handen is van ondernemers Marc Coucke en zijn kompaan Chris Cardon. Ze werden vorig jaar hoofdaandeelhouder van het Britse beursgenoteerde bedrijf via een versmelting met hun eigen bedrijf Ecuphar .

De koper van Medini, Vetdis Holding, is een vennootschap die pas afgelopen zomer werd opgericht door Think2Act Capital. Think2Act is het durfkapitaalfonds van enkele ex-werknemers van KBC die ook bij de bank al actief waren in durfkapitaal. De vier partners in het fonds zijn Filip Lesaffer, Jo Breesch, Koen Verhelst en Pieter Walravens. De investeerder heeft volgens informatie op zijn website al voor meer dan 80 miljoen euro geïnvesteerd in 25 bedrijven.