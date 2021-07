Coucke verkoopt zijn ‘mini-Omega Pharma’ aan Frans investeringsfonds

Marc Coucke verkoop het farmabedrijf Ceres aan het Franse investeringsfonds Naxicap. De prijs van de transactie is niet bekend.

Coucke werkt al enkele maanden, geadviseerd door de zakenbank Rothschild, aan een exit uit Ceres Pharma. Dat is een verkoper van voorschriftvrije geneesmiddelen, die hij samen met voormalig Omega Pharma-manager Mario Debel in 2017 boven de doopvont hield.

Coucke bezat tot nu toe 80 procent van de Ceres Pharma-aandelen en Mario Debel, die Coucke al van in zijn studententijd kent, de resterende 20 procent. Maar daar komt nu verandering in.

De nieuwe eigenaar wordt het investeringsfonds Naxicap, in ons land ook bekend als hoofdaandeelhouder van de uitzendgroep House of HR. Debel blijft aan boord als CEO en herinvesteert een groot deel van zijn opbrengst opnieuw in het bedrijf.

Sinds Naxicap in 2012 aan boord kwam van Accent bouwde het via tal van overnames de uitzendgroep uit tot een Europese groep met een miljardenomzet. Ook voor Ceres Pharma staat internationalisering hoog op de agenda, in de Benelux maar ook in Oost- en Centraal-Europa.

Etixx

Ceres Pharma ontstond in 2017 door de fusie van Pharco Innovations, Calxx Laboratories, Primrose Pharma en Etixx. In zijn portefeuille zitten onder meer het sportvoedingsmerk Etixx, CalxPlus (botversterkende voedingssupplementen), Belène (huidverzorging), Nosko (nasale zuigpompen en sprays voor baby's) en steunkousen (Veinax).

50 miljoen omzet Ceres Pharma zou dit jaar afstevenen op een omzet van zowat 50 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van bijna 10 miljoen.

Sinds zijn oprichting deed Ceres Pharma al meerdere overnames. Zo lijfde het onder mer het Hongaarse Ceumed en het Roemeense Viva Pharma in. Het bedrijf uit Merelbeke legde ook de hand op de verkoopafdeling van generische vrouwengeneesmiddelen van Mithra in België en Luxemburg en kocht in 2019 zijn sectorgenoot 2Pharma over. Daarmee werd het de exclusieve verdeler van het fopspeenmerk Difrax in ons land.