Coucke wordt exclusieve verdeler Difrax-fopspenen

Ceres Pharma, het farmabedrijf van Marc Coucke en Mario Debel, neemt zijn sectorgenoot 2Pharma over. Die is in België de exclusieve verdeler van het fopspeenmerk Difrax.

Na twee overnames vorig jaar koopt Ceres Pharma nu ook zijn sectorgenoot 2Pharma, een verdeler van voorschriftvrije producten en scheikundige grondstoffen aan apotheken. Tot nu toe was het bedrijf in de handen van Francis Gielen en Hendrik Seghers, de ondernemers achter de distributeur van medische materialen Hospidex.

Schermvullende weergave 2Pharma is het bedrijf achter de bekende Difrax-fopspenen en - melkflessen. ©rv

2Pharma, dat een omzet van 5 miljoen euro haalt, is de exclusieve verdeler van de alombekende Difrax-fopspenen in ons land. Het distribueert ook het medisch materiaal van de Japanse groep Omron (bloeddrukmeters, thermometers, aerosoltoestellen) en de orthopedische kussens van Sissel. Als producent van grondstoffen voor farmaceutische bereidingen is 2Pharma de nummer drie op de markt na Fagron en nieuwkomer FSA Chemicals.

Drie overnames

2Pharma is Ceres Pharma’s derde overname in minder dan een jaar. In de zomer van vorig jaar betaalde het 20 miljoen euro voor de verkooptak van generieke vrouwengeneesmiddelen van Mithra. Coucke is de tweede grootste aandeelhouder van de Waalse farmagroep (16,5%) en is er voorzitter.

Enkele maanden later deed Ceres zijn eerste stap in het buitenland via de overname van Ceumed. Dat focust op verzorgingsproducten voor baby’s en jonge moeders en verdeelt parafarmaceutische producten (antiluismiddelen, dermatologische verzorgingsproducten...).

'Mini Omega Pharma'

Coucke en Debel brachten hun activiteiten in voorschriftvrije geneesmiddelen in 2017 samen in Ceres Pharma. Coucke bezit 80 procent van de aandelen, Debel de rest. Het bedrijf werd snel omschreven als een 'mini-Omega Pharma'.