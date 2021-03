Coucke zoekt exit uit zijn ‘mini-Omega Pharma’

De ondernemer-investeerder Marc Coucke bereidt een exit voor uit Ceres Pharma, bijgenaamd zijn mini-Omega Pharma. Hij heeft de zakenbank Rothschild in de arm genomen. Dat vernam De Tijd.

Het proces zit nog in een beginstadium. Welke vorm de exit zal nemen, staat nog niet vast. Het kan gaan om een (gedeeltelijke) verkoop, een fusie met een sectorgenoot of een overname van het bedrijf door een blancochequebedrijf (spac), een nieuw fenomeen dat aan populariteit wint. Coucke was niet bereikbaar voor commentaar.

Ceres Pharma ontstond in 2017 door de fusie van Pharco Innovations, Calxx Laboratories, Primrose Pharma en Etixx. Het bedrijf focust op voorschriftvrije geneesmiddelen (over the counter of OTC in het vakjargon) en wordt beschouwd als de kleinschalige opvolger van het zes jaar geleden verkochte Omega Pharma. Coucke bezit 80 procent van de Ceres Pharma-aandelen, voormalig Omega Pharma-manager Mario Debel, die Coucke al van in zijn studententijd kent, heeft de resterende 20 procent in handen.

80% Belang Marc Coucke bezit 80 procent van Ceres Pharma. CEO Mario Debel heeft de resterende aandelen (20%) in handen.

In de portefeuille van Ceres zitten onder meer het sportvoedingsmerk Etixx, CalxPlus (botversterkende voedingssupplementen), Belène (huidverzorging), Nosko (nasale zuigpompen en sprays voor baby's) en steunkousen (Veinax). Sinds zijn oprichting deed Ceres Pharma al meerdere overnames. Het lijfde het Hongaarse Ceumed in - een toegangspoort tot meerdere Centraal- en Oost-Europese landen - en legde de hand op de verkoopafdeling van generische vrouwengeneesmiddelen van Mithra in België en Luxemburg. Coucke is grootaandeelhouder (15,13%) van dat Luikse farmabedrijf. In 2019 nam Ceres zijn sectorgenoot 2Pharma over - de exclusieve verdeler van het fopspeenmerk Difrax in ons land - en vorig jaar het Roemeense Viva Pharma.

De groep uit Merelbeke zou dit jaar afstevenen op een omzet van om en bij de 50 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van bijna 10 miljoen. Netto is het nog altijd stevig verlieslatend.

Beursgang

Ceres Pharma is niet de enige deal waar Coucke mee bezig is. Zoals De Tijd begin maart berichtte, werkt de voormalige eigenaar van Omega Pharma ook aan de beursgang van Ekopak. Dat waterbedrijf is gespecialiseerd in waterbesparing en -recyclage bij bedrijven. Het wil ze helpen hun waterfactuur te drukken door in te zetten op de besparing, het hergebruik en de recyclage van water.

Volgens onze informatie zou die operatie bestaan uit de verkoop van nieuwe aandelen aan institutionele beleggers. Net als bij Club Brugge is sprake van een heel stevige waardering. Coucke bezit 49 procent van de Ekopak-aandelen. De rest is in handen van CEO Pieter Loose.

Ceres Pharma en Ekopak zitten in de portefeuille van Alychlo, het familiale investeringsvehikel van Coucke, net als RSC Anderlecht (64%), het dierenpark Pairi Daiza (30%), de uitbater van indoorskihallen Snowworld (90%), de producent van dierengeneesmiddelen Animalcare en de bouwgroep Versluys. Coucke bezit de helft van de aandelen van de groep van zijn vriend en zakenpartner Bart Versluys.