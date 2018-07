Couckes Omega Pharma-bis slaat miljoenenslag met Mithra

Ceres Pharma neemt de verkoop van generische vrouwengeneesmiddelen in België en Luxemburg van Mithra over waardoor de omzet ineens meer dan verdubbelt.

Ceres Pharma is het ‘Omega Pharme bis’ van Marc Coucke en maakte vorig jaar iets meer dan 10 miljoen euro omzet. Daar komt nu aanzienlijk meer dan 14 miljoen euro aan omzet bij van de generische anticonceptiemiddelen en licenties om de vrouwengeneesmiddelen Estelle, Myring en Tibelia in België en Luxemburg te verkopen. Mithra ontvangt 20 miljoen euro voor de verkoop van de Belux-rechten op de verkoop van generische contraceptiva, met mogelijk nog eens 20 miljoen euro als deel van de toekomstige winst.

Voor Mithra kadert de verkoop in de focus op de kernactiviteit, vooral dan de ontwikkeling van eigen producten. Dat is in de eerste plaats de potentiële blockbsuter Donesta, een experimenteel middel om opvliegers in de menopauze te bestrijden, en de anticonceptiepil Estelle. Optimisme over die twee middelen joegen het aandeel Mithra dit jaar liefst 248 procent hoger, de beste prestatie van het Brussels koersenbord.

Etixx

Ceres werd in september vorig jaar door Coucke als mini-Omega Pharma boven het doopvont gehouden als bundel van een aantal voorschriftvrije geneesmiddelen en sportdranken van Coucke zelf en zijn partner Mario Debel.

De belangrijkste naam in de portefeuille van Ceres is sportvoedingsmerk Etixx, dat Coucke terugkocht van Omega Pharma nadat dat was verkocht aan het Amerikaanse Perrigo.

Ettix is tot nu toe goed voor meer dan de helft van de omzet van Ceres. Verder zitten in Ceres ClaxPlus (botversterkende voedingssupplementen) en Primarini (een middel tegen verkoudheid). Coucke heeft 80 procent van de aandelen, Debel de resterende 20 procent.

30 miljoen

Vorig jaar boekte Ceres meer dan 10 miljoen euro omzet en boekte het daarop een bruto bedrijfswinst van meer dan 1 miljoen euro. Maar Debel zei meteen al dat dat maar een beginnetje was: dit jaar moest er minstens 15 miljoen euro omzet gehaald worden en sprak de ambitie uit om 'snel naar 30 miljoen euro te gaan'. Dat is volgens Debel nodig om 'een mooie rendabiliteit te halen'.