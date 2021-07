Couckes Sophia Genetics maakt debuut op Nasdaq

Marc Coucke is met Sophia Genetics aan zijn tweede beursgang toe dit jaar na die van Ekopak in Brussel.

De specialist in kankerdiagnose Sophia Genetics, een van de oudste participaties van het vehikel Alychlo van Marc Coucke, is naar de Amerikaanse beurs Nasdaq getrokken. Het Zwitserse bedrijf haalde met de operatie 234 miljoen dollar op.

Sophia Genetics gaf 13 miljoen nieuwe aandelen uit en verkocht ze tegen 18 dollar per stuk. Het bedrijf zal noteren onder de naam - beursticker in het vakjargon - SOPH. Anderhalf uur na de opening van de Amerikaanse beurzen kon nog geen evenwichtskoers worden bereikt.

Alychlo stapte zes jaar geleden in en bezat tot voor kort 14,2 procent van Sophia Genetics. Na de beursgang en de bijbehorende kapitaalverhoging verwatert dat tot zo'n 11 procent.

Sophia Genetics haalde sinds de instap van Alychlo ongeveer een kwart miljard dollar op via meerdere kapitaalrondes. Alychlo investeerde telkens mee om zijn belang te handhaven, de vorige keer nog eind vorig jaar. In totaal gaat het over tientallen miljoenen euro's, wat van Coucke de grootste aandeelhouder maakte. Met de opbrengst van de beursintroductie erbij staat de teller intussen op bijna een half miljard dollar.

Alychlo had met Michaël Schenck tot nu toe een vertegenwoordiger aan boord in de raad van bestuur van Sophia Genetics. Na de beursgang zal dat niet meer het geval zijn en maakt hij plaats voor onafhankelijke bestuurders.

Speld in een hooiberg

Sophia Genetics ontwikkelt software om genetische mutaties bij kankerpatiënten op te sporen. Het Zwitserse bedrijf maakt gebruik van algoritmes en artificiële intelligentie om het DNA van kankercellen te analyseren. Het speurt naar genetische mutaties. Dat is als zoeken naar een speld in een hooiberg. Maar eens de speld gevonden is, kan de arts een precieze diagnose stellen en de patiënt gericht behandelen, wat de kans op genezing verhoogt.

Het techmagazine MIT Technology Review omschreef het team van Sophia Genetics enkele jaren geleden als 'de evangelisten van de geneeskunde op basis van big data'.

Waterzuivering

Coucke is met Sophia Genetics aan zijn tweede beursintroductie toe dit jaar. Enkele maanden geleden trok het waterzuiveringsbedrijf Ekopak naar de beurs van Brussel.

Ekopak plaatste 4,3 miljoen aandelen in de markt - aan de onderkant van de prijsvork tegen 14 euro per stuk - goed voor een bedrag van 60 miljoen euro. Daarvan vloeide 57 miljoen naar Ekopak via de verkoop van nieuwe aandelen en de rest naar CEO Pieter Loose.