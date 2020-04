Couckes 'mini-Omega Pharma' strijkt neer in Roemenië

Coucke en Debel brachten hun activiteiten in voorschriftvrije geneesmiddelen drie jaar geleden samen in Ceres Pharma. Onder meer de sportdranken van Etixx zijn erin ondergebracht.

Het bedrijf uit Merelbeke heeft al een reeks overnames achter de rug. Twee jaar geleden kocht Ceres al het Hongaarse Ceumed en legde het de hand op de verkoopafdeling van generische vrouwengeneesmiddelen van Mithra in België en Luxemburg. Coucke is voorzitter en grootaandeelhouder van dat Luiks farmabedrijf. Vorig jaar nam Ceres zijn sectorgenoot 2Pharma over, de exclusieve verdeler van het fopspeenmerk Difrax in ons land.