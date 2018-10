Couckes 'mini-Omega Pharma' trekt naar Hongarije

Ceres Pharma, het farmabedrijf van Marc Couke (80%) en Mario Debel (20%), koopt zijn Hongaarse sectorgenoot Ceumed. De prijs van de transactie wordt niet meegedeeld.

Marc Coucke en Mario Debel brachten hun activiteiten in voorschriftvrije geneesmiddelen een jaar geleden samen in Ceres Pharma. Behalve het productengamma van Couckes bedrijf Pharco omvat Ceres ook Etixx - het sportvoedingsmerk dat Coucke terugkocht van Omega Pharma - en twee participaties van Debel zelf: botversterkende voedingssupplementen (onder het merk CalxPlus) en een middel tegen verkoudheid (Primarini).

Coucke bezit 80 procent van de aandelen, Debel 20 procent. Het bedrijf werd snel omschreven als een 'mini-Omega Pharma', een verwijzing naar het voormalige bedrijf dat Coucke uitbouwde en uiteindelijk voor 3,8 miljard euro verkocht aan het Amerikaanse Perrigo.

Twee maanden geleden nam Ceres Pharma de verkoop van generische vrouwengeneesmiddelen van Mithra over. Voor Mithra's verkoopdivisie en de rechten op enkele nieuwe producten legde het 20 miljoen euro cash op tafel. Mithra is geen onbekende want Coucke is er na CEO François Fornieri de grootste aandeelhouder en zit er in de voorzittersstoel.

Baby's en jonge moeders

Nu zet Ceres ook zijn eerste stap in het buitenland. Het neemt voor een onbekend bedrag zijn sectorgenoot Ceumed over. Ceumed focust op verzorgingsproducten voor baby’s en jonge moeders. Het is ook een belangrijke verdeler van para-farmaceutische producten in andere categorieën zoals anti-luizenproducten, dermatologische verzorgingsproducten, enzovoort. .

De hoofdzetel van Ceumed is gevestigd in Boedapest (Hongarije), maar het bedrijf heeft ook vestigingen in vijf andere landen in Centraal-Europa (Tsjechië, Slovakije, Bulgarije, Servië en Roemenië). Ildiko Balazsi, de algemeen directeur van Ceumed, blijft ook na de overname aan boord.

Debel is erg tevreden over de deal. 'Via Ceumed kunnen we actief worden in de regio en er onze eigen producten verdelen. Als we dat op eigen houtje zouden willen doen, zou dat als vreemde eend in de bijt heel wat investeringen vergen.' Ceumed is nu nog relatief klein: met 45 werknemers haalt het een omzet van ruim 4 miljoen euro. Het bedrijf werkt wel aan een verdere uitbreiding van zijn positie in de regio.