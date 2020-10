'Covid-19 heeft ons een boost gegeven'

Tom Heyman, de ex-topman van Janssen Pharmaceutica in Beerse, investeert in Ergotrics. De Kempense start-up ontwikkelde opblaaskussens die worden ingezet in Belgische en Italiaanse ziekenhuizen om de beademing van zware coronapatiënten te verbeteren.

Met zijn gepatenteerde opblaaskussens mikte Ergotrics in eerste instantie op de operatiekamer, om patiënten in de juiste positie te brengen. De innovatie - waar jaren onderzoek aan voorafging - vermijdt dat de verpleegkundigen moeten trekken en sleuren aan patiënten onder narcose.

'Gekantelde vrachtwagens worden met perslucht rechtgetrokken. Datzelfde principe passen wij toe in ziekenhuizen', zegt CEO Inge Bruynooghe die voorheen de topvrouw van Philips Turnhout was.

De innovatie maakte gestaag opmars in Europese ziekenhuizen voor operaties in buikligging, en met de pandemie is alles in een stroomversnelling beland. 'Toen we in maart de beelden zagen van Italiaanse ziekenhuizen waar patiënten op intensieve op hun buik aan beademingstoestellen lagen, zijn we op de kar gesprongen. We hebben ons product aangepast met speciale functionaliteiten en het gelanceerd, eerst in België en daarna Italië.'

De opblaaskussens zijn zo ontworpen dat ze het lichaam ondersteunen waar de botten zitten en dat de druk op de rest van het lichaam minimaal is. 'Dat is cruciaal', zegt Bruynooghe. 'Als je gewoon plat op je buik ligt, worden de buik en de longen wat samengedrukt. Met ons kussen komen die los te hangen en wordt de patiënt beter beademd.'

De orders liepen in maart en april snel binnen. 'De pandemie heeft ons een boost gegeven', klinkt het. 'Normaal gezien duurt het lang eer ziekenhuizen een aankoopbeslissing nemen, maar in geval van nood gaat het sneller. Dat hebben we gemerkt.'

50 ziekenhuizen De technologie van Ergotrics wordt al ingezet in 50 ziekenhuizen in zes landen.

Dat alles leidde tot een vertienvoudiging van de productie, zegt Bruynooghe zonder details over de omzet te geven. De kussens van Ergotrics worden ondertussen gebruikt in 50 ziekenhuizen in zes landen, maar Bruynooghe wil heel Europa veroveren. En vanaf volgend jaar ook de VS.

Om die ambities waar te maken haalde Ergotrics deze week 1 miljoen euro vers geld op, in afwachting van een grotere kapitaalronde. Onder meer Taste Invest (familie Westerlund) en Tom Heyman leggen geld op tafel. Heyman is de ex-topman van Janssen Pharmaceutica in Beerse en is nu verantwoordelijk voor de durfkapitaaltak van Johnson & Johnson.