Covid-19 remt Argenx-studies af

'Omwille van Covid-19 kunnen we minder snel patiënten rekruteren voor klinische studies in ziekenhuizen', legt woordvoerster Joke Comijn uit. Daardoor lopen onder meer de eigen patiëntenstudies met Argenx-goudhaantje efgartigimod, een kandidaat-middel voor de behandeling van auto-immuunziekten, vertraging op.

'Hoe groot die vertraging zal zijn, kunnen we nu onmogelijk voorspellen', aldus Comijn. 'Omdat we eenvoudigweg niet weten hoe de coronacrisis zal evolueren.'

'Het is vandaag heel moeilijk om zulke studies uit te voeren omdat zo'n patiënten sowieso al erg fragiel zijn en het momenteel erg moeilijk is om eventuele bijwerkingen in de gaten te houden', aldus Comijn.