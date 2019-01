Cruciaal jaar voor Belgische biotech

Heel wat Belgische biotechbedrijven verwachten dit jaar belangrijke onderzoeksresultaten. Galapagos op kop. Zijn veelbelovende reumageneesmiddel filgotinib kan dit jaar doorbreken.

Galapagos , het vlaggenschip van de biotechnologie in de Lage Landen, staat voor zijn langverwachte doorbraak. In het eerste trimester van dit jaar komt het met meer testresultaten over filgotinib, die naar verwachting zullen bevestigen dat het reumamiddel werkt.

Minder dan een maand geleden zei Galapagos-CEO Onno van de Stolpe in een gesprek met De Tijd dat de kans dat de resultaten tegenvallen bijzonder klein is. 'Omdat we al heel veel patiënten een lange periode behandeld hebben en consistent effectiviteit en een excellent veiligheidsprofiel zagen in de testen.'

Het Mechelse bedrijf verwacht dat het na de publicatie van die resultaten nog in 2019 een goedkeuringsaanvraag kan indienen in Europa en de Verenigde Staten. 'Dat zou betekenen dat filgotinib in 2020 op de markt komt', duidde van de Stolpe.

Goudhaantje

Filgotinib is een potentieel goudhaantje voor Galapagos. Analisten voorspellen 5 à 6 miljard euro inkomsten. Per jaar. En dat alleen voor reuma. Kan Galapagos aantonen dat het middel ook werkt tegen andere ontstekingsziekten, dan dikt dat bedrag nog aan. Het Mechelse biotechbedrijf onderzoekt of het geneesmiddel inzetbaar is tegen de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa (een ontstekingsziekte van de dikke darm), het syndroom van Sjögren (een ontstekingsziekte van de ogen en mond), lupus (ontstekingsziekte van het bindweefsel), uveïtis (een vorm van oogontsteking), bechterew (een ontsteking van de wervelkolom) en artritis psoriatica (een ontsteking aan de gewrichten bij patiënten met psoriasis).

Galapagos, met een beurswaarde van ruim 5 miljard euro het grootste biotechbedrijf op de beurs van Brussel, kan rekenen op de commerciële expertise van de farmareus Gilead om filgotinib naar de markt te brengen. Op de thuismarkt Benelux wil Galapagos dat zelf doen. Het trok daarvoor een topman aan van het Amerikaanse AbbVie, dat eerder zijn schouders zette onder Humira, een populair reumamiddel met een miljardenomzet. Het toeval wil dat net AbbVie in 2015 Galapagos de rug toekeerde omdat het niet langer geloofde in het reumamedicijn. Het biotechbedirjf belandde toen in een financiële dip, maar kon zich onder meer dankzij de steun van Gilead herpakken.

Miljardenomzet

2019 wordt ook belangrijk voor andere Belgische biotechbedrijven. Ons land heeft een reeks biotechbedrijven die 10 of 15 jaar geleden zijn gestart en dus een zekere maturiteit hebben bereikt in hun wetenschappelijk onderzoek, die binnenkort vruchten kan afwerpen.

Van de bijna 200 biotechbedrijven in ons land werken exact 63 aan nieuwe geneesmiddelen of medische testen. Ze hebben 145 producten in de maak, waarvan 9 in fase 3 zitten, de laatste onderzoeksfase voor ze een goedkeuring bij de medische autoriteiten kunnen aanvragen.

Behalve Galapagos heeft ook Argenx zicht op een miljardenomzet met efgartigimod, een middel tegen de zeldzame spierziekte myasthenia gravis. Analisten gaan uit van een piekomzet van 3 miljard euro per jaar. Een grootschalige derde en laatste testfase voor dat geneesmiddel start in de tweede helft van dit jaar. Het Gentse biotechbedrijf, dat werkt met antilichamen van lama's, heeft nog andere medicijnen in ontwikkeling. Zo heeft Argenx ook een middel voor myeloïde leukemie. De farmareus Johnson & Johnson investeerde vorige maand 300 miljoen dollar in dat onderzoek.