Cruciale week voor grootste UCB-medicijn ooit

De Amerikaanse farmawaakhond FDA geeft deze week vermoedelijk groen licht voor het psoriasismedicijn Bimzelx. Dat kan uitgroeien tot de grootste blockbuster in de geschiedenis van UCB.

Het belang van Bimzelx voor het biofarmabedrijf UCB - met 19 miljard euro beurswaarde het grootste biofarmabedrijf van België - kan moeilijk overschat worden.

Analisten voorspellen dat het medicijn op zijn piek - ergens rond 2030 - meer dan 2,5 miljard euro jaaromzet zal opleveren. JPMorgan is het meest optimistisch en rekent zelfs op 3,9 miljard euro piekverkopen. UCB geeft pas begin 2022 een eigen prognose voor het potentieel van zijn nieuwste goudhaantje.

Het medicijn is sinds kort al op de Europese markt beschikbaar voor psoriasispatiënten. Maar het oordeel van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) is veel belangrijker. De Amerikaanse markt is voor alle farmabedrijven de Champions League waar de grootst vetpotten te winnen zijn. Het verdict van de FDA valt normaal deze week. De deadline is geprikt op vrijdag 15 oktober.

De essentie De FDA oordeelt uiterlijk op vrijdag 15 oktober of UCB zijn nieuwe psoriasismedicijn Bimzelx in de VS mag lanceren.

Bimzelx kan het best verkopende medicijn ooit voor UCB worden. Analisten voorspellen op de piek een jaaromzet van meer dan 2,5 miljard euro.

Het medicijn moet het patentverval en de verwachte inkomstendaling van twee andere medicijnen, Cimzia en Vimpat, helpen op te vangen.

Analisten verwachten dat de omzet en de winst van UCB in de komende jaren een dip kennen.

Bimzelx is een van de medicijnen die UCB ontwikkelde om de omzetmotor de komende jaren te blijven aanjagen, en de klappen van Cimzia en Vimpat op te vangen. Het patent op het reumamedicijn Cimzia loopt af in 2024, dat van het epilepsiemiddel Vimpat al in 2022. De twee samen waren vorig jaar wereldwijd goed voor 3,25 miljard euro omzet, op een groepstotaal van iets meer dan 5 miljard euro.

Dat betekent dat een groot deel van de groepsomzet onder druk zal komen te staan door de komst van goedkope, generische concurrenten. Dat bezorgt alle farmabedrijven slapeloze nachten, maar het komt erop aan op dat moment te anticiperen en klaar te staan met nieuwe potentiële blockbusters.

Hevige concurrentie

In eerste instantie gaat UCB met Bimzelx de psoriasismarkt - waar het grootste potentieel ligt - bestormen. Experten schatten dat die markt tegen 2026 kan groeien tot 30 miljard dollar.

Maar dat enorme cijfer leidt ook tot een hevige concurrentiestrijd. ‘Er zijn meer dan tien medicijnen bijna of al op de markt. Bimzelx en Skyrizi (het nieuwe middel van AbbVie, red.) hebben de beste werking. Dat van UCB is echt top notch (topklasse, red.)’, zegt Lenny Van Steenhuyse, analist bij KBC Securities.

Het medicijn van UCB is top notch. Maar dat betekent niet dat het marktleider wordt. Het moet opboksen tegen de allergrootsten en UCB heeft niet de financiële slagkracht van big pharma. Lenny Van Steenhuyse analist KBC Securities

‘Maar dat betekent niet dat het bedrijf marktleider wordt. Het moet opboksen tegen de allergrootsten, die hun marktaandeel willen veiligstellen. UCB heeft niet de financiële slagkracht van big pharma. En voor het bedrijf is psoriasis een relatief nieuw domein. Het moet zijn voetafdruk in die markt nog vergroten.’

Anders gezegd, in handen van big pharma zou Bimzelx vermoedelijk enkele miljarden meer kunnen draaien.

Analisten verwachten daardoor niet dat Bimzelx beter zal verkopen dan Cosentyx van Novartis, dat de zangeres Cyndi Lauper als ambassadrice inschakelde. Nochtans kan UCB in een vergelijkende, zogeheten head-to-headstudie aanzienlijk betere resultaten voorleggen. En AbbVie rekent op Skyrizi om het patentverval van Humira - de grootste blockbuster aller tijden - op te vangen.

KBC Securities plakt momenteel een waarde van 4,2 miljard euro op Bimzelx, goed voor een vijfde van de totale bedrijfswaarde in het model van het beurshuis.

Analisten houden in hun cijfers rekening met de toepassing van Bimzelx in meerdere ziektedomeinen. Psoriasis is de hoofdbrok en zal op termijn tekenen voor minstens de helft van de omzet.

Nog mijlpalen dit jaar

UCB mikt ook op patiënten met de gewrichtsziekte AS en met psoriasisartritis. Resultaten van die lopende fase 3-onderzoeken worden nog dit jaar verwacht. ‘Dat zijn belangrijke mijlpalen en ze kunnen een grote impact hebben op de waardering van het bedrijf, groter zelfs dan de goedkeuring door de FDA van Bimzelx als psoriasismedicijn.’

UCB groeit al zeven jaar na elkaar, maar analisten verwachten in de komende jaren een dip van de groepsomzet door het patentverval van Cimzia en Vimpat. Bimzelx zal niet snel genoeg op snelheid komen om dat te voorkomen.

6 miljard omzet ucb in 2025 Het nieuwe psoriasismedicijn komt net te laat om een daling van de groepsomzet in de komende jaren te voorkomen. Maar vanaf 2025 hoopt UCB opnieuw records neer te zetten. Het mikt op minstens 6 miljard euro in dat jaar.

Ook het osteoporosemedicijn Evenity is nog maar net gelanceerd, en twee andere - zilucoplan en rozanolixizumab - moeten nog de laatste hindernissen in het O&O-traject nemen. Met die twee laatste middelen neemt UCB het op tegen Argenx bij patiënten met de zeldzame ziekte myasthenia gravis.

UCB denkt vanaf 2025 opnieuw op zijn volle toerental te lopen en nieuwe records neer te zetten. Het bedrijf rekent voor dat jaar op minstens 6 miljard euro omzet en een ebitda-marge van 30 à 35 procent.