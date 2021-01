CureVac en Bayer bundelen krachten voor coronavaccin

De Duitse farmagroep Bayer zal de ontwikkeling en de aanvoer van het kandidaat-coronavaccin van het Duitse biotechbedrijf CureVac ondersteunen. Financiële details over de krachtenbundeling zijn er niet.

Het Duitse biotechbedrijf CureVac, dat een kandidaat-coronavaccin ontwikkelt, heeft ingestemd met een alliantie met het farmabedrijf Bayer. Dat maken beide bedrijven donderdag bekend . Financiële details over de samenwerking worden niet vrijgegeven.

Bayer zal zijn farma-expertise en -infrastructuur inzetten voor de verdere ontwikkeling van het mRNA-vaccin van CureVac. Beide partijen willen CureVac via de krachtenbundeling in staat stellen wereldwijd honderden miljoenen vaccins te verdelen na de goedkeuring ervan door de geneesmiddelenautoriteiten.

CureVac, dat zijn kandidaat-vaccin onder meer test in het UZ Gent, begon medio december met een grootschalige fase 2b/3 klinische studie wereldwijd, die uiteindelijk 35.000 deelnemers wil tellen verspreid over sites in Europa en Zuid-Amerika.