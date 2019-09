Curetis gaat op in Amerikaanse groep OpGen

In augustus kondigde Curetis aan dat het de Amerikaanse investeringsbank H.C. Wainwright & Co. als 'strategisch adviseur' onder de arm had genomen om alle strategische en tactische opties te onderzoeken. De eerste bedoeling was ervoor te zorgen dat er de komende 12 maanden voldoende geld in kas zou zitten, maar de oefening kon ook verder gaan.