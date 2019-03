Curetis geeft marketing zaklabo uit handen

Het diagnosticabedrijf laat een nieuwe partner proberen om het minilabo Unyvero eindelijk écht van de grond te krijgen.

Een van de kleinste biotechbedrijven van de Brusselse beurs verlicht zijn budget door de commercialisering van zijn belangrijkste product per direct uit handen te geven. Curetis probeerde, zonder veel succes, zijn diagnosticastool Unyvero aan de man te brengen in thuisland Duitsland, maar ook de Benelxu, Frankrijk, het VK en Zwitserland.

Daarnaast waren er al distributiedeals met plaatselijke partners in Italië, Spanje en Portugal. Ook die taken zal de nieuwe partner, het Nederlandse Menarini Diagnostics, in de komende maanden overnemen. Alle Unyvero-labo's die al verkocht zijn zullen ook opgevolgd worden door Menarini, om die bestaande klanten aan de nodige cartridges te helpen om de toestellen te gebruiken.

Volgens de laatste kwartaalresultaten van Curetis ging het aantal actieve Unyvero-systemen er zelfs op achteruit in de eerste negen maanden, van 175 naar 166 eind september. Dat het bedrijf krap bij kas zit is ook geen geheim: eind vorig jaar mislukte een kleine kapitaalverhoging, waarvan de opbrengst nog eens stevig werd aangevreten dooor bijna 2 miljoen euro kosten. Netto bleef er 7,3 miljoen euro over van de beoogde 18,4 miljoen.