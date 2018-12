Curetis snijdt in personeel

Curetis heeft zoals aangekondigd zijn activiteiten en strategie herbekeken en aangepast. De specialist in moleculaire diagnostica gaat voortaan focussen op de commercialisering in de VS van zijn minilabo Unyvero en het LRT-patroon (om infecties van de lagere luchtwegen op te sporen). Voor andere belangrijke markten zal Curetis in ruimere mate gebruik maken van distributiepartners voor de commercialisering van de Unyvero-productlijn.