Cyberaanval legt Antwerps labo plat

Ondertussen is het laboratorium wel zo goed als vleugellam. 'We doen er alles aan om zo snel mogelijk opnieuw actief te zijn, uiteraard onder voorbehoud van verdere tegenslagen', zegt Vanheusden.

In AML in Hoboken worden op een normale dag zo'n 3.000 coronatests verwerkt, goed voor 5 procent van de Belgische testcapaciteit. Het is het grootste private labo van de provincie Antwerpen.

Of het labo om die cruciale rol specifiek getarget werd, is niet duidelijk. Vaak sturen zulke cybercriminelen eerder breed phishingmails uit, in de hoop dat er onder de vele mensen die ze ontvangen toch enkelingen zijn die toehappen en zo cruciale informatie delen die hen in staat stelt de systemen te infecteren.