D-day voor geneesmiddel van Gents Argenx: 'Als testpatiënt wil ik niet meer zonder'

Krijgt het eerste geneesmiddel van het Gentse biotechbedrijf Argenx in Amerika groen licht? Die vraag houdt ook Belgen met een zeldzame spierziekte bezig. Ze hopen dat efgartigimod levenskwaliteit brengt, maar vrezen voor de beschikbaarheid en betaalbaarheid.

Een ‘attackske’. Daaraan dacht Arianne Segers (47) toen ze vijf jaar geleden van de ene dag op de andere klachten kreeg. De spieren in haar gezicht leken niet meer te werken, haar stem zakte op het einde van lange zinnen weg en slikken ging moeizaam.

Na onderzoek bleek er iets anders aan de hand. Segers kreeg de diagnose myasthenia gravis (MG), wat letterlijk ernstige spierzwakte betekent. Het is een zeldzame aandoening die ongeveer een op de 10.000 mensen treft en ertoe leidt dat het lichaam afweerstoffen tegen zichzelf aanmaakt en de prikkeloverdracht tussen zenuwen en spieren bemoeilijkt. Dat kan zich op verschillende manieren uiten. De ene patiënt heeft alleen last van hangende oogleden, de andere is zo zwak dat kunstmatige beademing nodig is. Die situaties kunnen van dag tot dag en maand tot maand verschillen of verergeren.

D-day voor Argenx In veel agenda’s staat vrijdag 17 december met stip genoteerd. Op die dag velt het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA naar verwachting zijn oordeel over de goedkeuring van efgartigimod. Dat moet het eerste geneesmiddel worden dat het Gentse biotechbedrijf Argenx op de markt brengt. Het middel, op basis van de antilichamen van lama’s, moet in eerste instantie een verschil maken voor patiënten die lijden aan een ernstige vorm van de zeldzame spierziekte myasthenia gravis (MG). Op termijn wil Argenx ‘efga’ ook voor een resem andere aandoeningen inzetten. Analisten verwachten dat het middel miljarden dollars aan omzet kan genereren. Ook UCB mengt zich in de race.

‘Mijn toestand verergerde snel na mijn diagnose. Ik kon mijn hoofd amper rechthouden en de kracht uit mijn handen, armen en benen ging weg’, zegt Segers. Iets vasthouden, de trap oplopen: het werd allemaal moeilijker. ‘Op slechte dagen raakte ik zonder wandelstok geen 5 meter vooruit.’

Er is geen medicatie die MG volledig kan genezen. Wel zijn er behandelingen die de overdracht in de spieren stimuleren, de aanmaak van antilichamen verminderen en immuunprocessen onderdrukken. De alleenstaande moeder uit het Oost- Vlaamse Nieuwerkerken probeerde heel wat, maar het voorkwam niet dat ze haar job als districtmanager in de retailsector en bijberoep als fotograaf moest stopzetten.

In 2019 kreeg ze, als ‘patiënt twee’, bij een internationale klinische studie een experimenteel middel van het Gentse biotechbedrijf Argenx toegediend: efgartigimod. Voor Segers betekende het ‘een wereld van verschil’. ‘Ik heb sindsdien weer heel goede periodes, die me toelaten met mijn zoon uitstappen te maken en met vrienden af te spreken. Ik kan zelfs een deeltijdse administratieve job uitoefenen.’

Efgartigimod is het allereerste product dat Argenx op de markt wil brengen. Er is acht jaar gewerkt aan de toepassing, op basis van de antilichamen van lama’s. De onderzoeksresultaten bleken altijd veelbelovend, maar uit de crash van de sector- genoot Galapagos uit Mechelen bleek nogmaals dat in biotech de prijzen pas aan de meet worden verdeeld. Het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap (FDA) beoordeelde het reumaproduct van Galapagos vorig jaar als niet veilig genoeg. Op 17 december beslist de FDA over ‘efga’. Dan wordt duidelijk of het agentschap evenveel vertrouwen heeft als analisten en beleggers: het bedrijf is op de beurs 14 miljard waard, maar heeft nog nooit een product verkocht.

Efgartigimod betekent voor mij een wereld van verschil. Ik ken sindsdien weer heel goede periodes. Arianne Segers Patiënte die deelnam aan een klinische studie

Lees meer Heeft Galapagos nog een toekomst?

Verwacht wordt dat efgartigimod voor miljarden dollars aan omzet kan genereren. Dat heeft te maken met het feit dat het kandidaat-geneesmiddel verschillende toepassingen moet krijgen. Myasthenia gravis is de eerste, maar niet de enige aandoening waarop het bedrijf mikt. Ook naar de behandeling van de bloedaandoening ITP, de huidaandoening PV en de zenuwziekte CIPD lopen studies. En daar stopt het allicht niet. Argenx’ ambitie is om tegen 2025 voor ‘efga’ 15 ijzers in het vuur te hebben.

De hoge waardering staat in schril contrast met het beperkte aantal patiënten dat toegang zal krijgen tot de therapie. Argenx mikt op de markt van de weesgeneesmiddelen, bedoeld voor zeldzame ziektes. Het bedrijf rekent op zo’n 20.000 potentiële gebruikers in Amerika en nog eens 20.000 in Europa.

Bovendien komen vooral mensen bij wie de huidige therapieën weinig verschil maken of die met hele ernstige bijwerkingen te maken krijgen, in aanmerking voor efgartigimod. Volgens artsen maken zij zo’n 10 procent uit van de volledige patiëntengroep. Ons land telt naar schatting 1.500 patiënten met MG.

Voet aan wal

Toch kijken ook de MG-patiënten die waarschijnlijk niet eens in aanmerking komen hoopvol naar Argenx. Silvio La Monaca (42) uit Lummen heeft zijn ziekte onder controle met bestaande medicatie. ‘MG is weinig bekend, elke ontwikkeling is welkom. Je weet maar nooit wat ze teweegbrengt.’

La Monaca kan door de ziekte, waaraan hij nu twaalf jaar lijdt, niet werken. Op goede dagen lukken klusjes in de tuin, op slechte dagen praat en eet hij niet. ‘Het is erg onvoorspelbaar allemaal. Slopend. Ik maak me ook veel zorgen over de bijwerkingen van mijn medicatie’, zegt hij. De 30 pillen die hij per dag slikt, veroorzaken maag- en darmproblemen, spierkrampen en paniekaanvallen. ‘Stel je voor dat ik daar met een nieuw middel van verlost raak’, droomt hij hardop. Al is hij tegelijk nuchter. ‘Er bestaat nu al een medicijn dat mijn levenskwaliteit zou vergroten, omdat het acht uur op de spieren inwerkt in plaats van drie uur. Maar dat is helaas niet beschikbaar in België.’

Er bestaat nu al een medicijn dat mijn levenskwaliteit zou vergroten. Maar dat is helaas niet beschikbaar in België. Silvio La Monaca Patiënt

Of efgartigimod vergund wordt in ons land, is koffiedik kijken. Argenx diende een dossier in bij het Europese geneesmiddelenagentschap EMA, maar daar wordt pas in de tweede helft van 2022 een beslissing verwacht.

Dat een Belgisch biotechbedrijf eerst voet aan wal probeert te krijgen in Amerika is niet zo vreemd, vindt Joke Comijn, de woordvoerster van Argenx. Amerika is volgens haar een veel aantrekkelijker markt om een nieuw product te lanceren. ‘Het is er heel straightforward: als je een goedkeuring krijgt van de FDA, kan je bij wijze van spreken de volgende dag producten verdelen over vijftig staten.’ In Europa is dat complexer. Als het EMA groen licht geeft, moet het bedrijf met elke lidstaat apart onderhandelen over een eventuele terugbetaling van het middel. En, niet onbelangrijk, Amerikanen betalen gemiddeld veel hogere prijzen voor medicijnen dan Europeanen. President Joe Biden, die werkt aan hervormingen op dat vlak, hamerde er een paar dagen geleden nog op dat voorgeschreven medicatie in zijn land twee tot drie keer hoger is dan elders in de wereld.

Prijskaartje

De Liga Myasthenia Gravis, een vereniging van en voor mensen met MG in België, hoopt op een goedkeuring. ‘Maar de vraag is wat daarna volgt. Het prijskaartje kan een domper op de vreugde zijn’, zegt bestuurslid Lut Allard. ‘Omdat jaren onderzoek aan efgartigimod zijn voorafgegaan, is onze vrees dat het astronomisch veel zal kosten.’

Argenx wil niet communiceren over het prijskaartje. Volgens Comijn zal het bedrag zich situeren tussen dat van twee bestaande maar eerder uitzonderlijke therapieën voor patiënten met een ernstige MG. Het gaat om de behandelingen met intraveneus immunoglobuline (IVIG) en Soliris, het medicijn van het bedrijf Alexion. Die kosten respectievelijk 190.000 en 750.000 dollar per patiënt per jaar. ‘Terugbetaling door de overheid zal cruciaal zijn’, klinkt het.

Lees meer analyse Mag een mensenleven miljoenen kosten?

Hoe vaak een MG-patiënt met efgartigimod behandeld moet worden, is moeilijk te zeggen. Een arts moet per patiënt de symptomen opvolgen en op basis daarvan evalueren wanneer een volgende sessie nodig is. Bij Segers is de rustperiode tussen twee reeksen efgartigimod vier weken. Maar er zijn patiënten bij wie dat maanden zijn.

Daartegenover staat dat het medicijn snel werkt, veilig is en weinig bijwerkingen kent, zegt professor Jan De Bleecker (UZ Gent/AZ Sint- Lucas Gent), die als neuroloog de trials mee opvolgde in België. ‘De doeltreffendheid staat buiten kijf’, zegt hij. Vooral bij therapieresistente patiënten is het verschil groot. ‘Op termijn zou het weleens voor een grotere groep MG-patiënten gebruikt kunnen worden. Het is aannemelijk dat je bij personen die acuut van de ziekte last krijgen met efgartigimod een aantal klachten snel in de kiem kan smoren en de bijwerkingen van andere behandelingen sterk kan beperken.’

Alternatieven

Stel dat na de FDA ook het EMA groen licht geeft, dan is een behandeling met efgartigimod in België nog niet voor meteen. Eerst moet de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, die de minister voor Sociale Zaken adviseert over terugbetalingen, in actie komen. Die doet al snel een jaar over zo’n geneesmiddel.

‘Ik snap dat ze niet licht over zo’n beslissing gaan’, zegt professor neuro-immunologie Marc De Baets (UZ Maastricht/UZ Antwerpen), die niet bij de studies betrokken was. ‘Efgartigimod werkt, maar de vraag blijft: tegen welke prijs? De budgetten waarover onze overheden beschikken, zijn nu eenmaal beperkt. En er zijn alternatieven die het merendeel van de patiënten in remissie doen gaan (de ziekteverschijnselen verminderen, red.). Het is vaak een zoektocht van jaren, dat geef ik toe. Maar het lukt vaak wel.’

Efgartigimod werkt, maar de vraag blijft: tegen welke prijs? Marc De Baets Professor neuro-immunologie UZ Maastricht/UZ Antwerpen