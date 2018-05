DNA van de roos in kaart gebracht

Wetenschappers zijn erin geslaagd om het DNA van de roos in kaart te brengen en zo de oorsprong van belangrijke eigenschappen zoals geur en kleur te ontdekken. Dit kan het begin zijn van een nieuwe en efficiëntere teeltechniek.

Rozen zijn een klassieker. Ze worden alom gebruikt in schoonheidsproducten, parfum en essentiële oliën voor medicinaal en medisch gebruik. Maar ook als sierbloemen blijven rozen enorm populair: meer dan zestig procent van de verkochte snijbloemen zijn rozen. Het verbaast dan ook niet dat deze bloemen een grote economische waarde hebben.

Telers die nu een nieuwe soort willen creëren, zijn daar vaak bijna een decennium mee bezig. Het hele proces van de gewenste kenmerken selecteren, zoals geur en kleur, neemt veel veel tijd in beslag. Maar daarnaast komen er bij die hele 'trial and error' veel land en veel water aan te pas. Het hele proces is dus duur en tijdrovend, maar daar kan nu verandering in komen.

Ziektebestendig

Een internationale groep van wetenschappers is er voor de eerste keer in geslaagd om de complete genetische samenstelling van deze plantensoort op te lijsten. Het onderzoek, dat acht jaar heeft geduurd, kan telers helpen om genetisch verbeterde versies van de bloem te ontwikkelen en zo op heel wat productiekosten te besparen. Zo zouden er rozen gekweekt kunnen worden die langer blijven leven eens ze geplukt zijn, en rozen die ziektebestendig zijn.

De veertig wetenschappers uit onder andere Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en China waren in staat om alle genetische informatie van de zeven paren van de rozenchromosomen te 'sequencen' en te ontwarren, om zo alle 36.377 genen te definiëren. Daardoor is het nu makkelijker te begrijpen waarom bepaalde rozen bepaalde eigenschappen hebben en waarom bepaalde kleuren en geuren samengaan. Voor veel telers was dat tot nu toe een groot mysterie.

'Ons onderzoek versnelt het teeltproces want telers kunnen vanaf nu de gewenste kenmerken, zoals de geur, sneller en gemakkelijk selecteren', zegt Mohammed Bendahmane van de École Normale Supérieure in Lyon (Frankrijk), die het onderzoek heeft geleid. 'Bovendien is het nu mogelijk om karakteristieken te combineren die daarvoor, met de klassieke manier van telen, niet mogelijk waren.'

Confetti

Het is niet de eerste keer dat wetenschappers zich wagen aan het DNA van de roos, maar volgens Bendahmane was geen enkele onderzoeker tot nu toe in staat om een volledige DNA-kaart op te stellen. Rozen worden al sinds de oudheid geteeld, aanvankelijk in China. Tijdens de Romeinse tijd waren het vooral landen in het Midden-Oosten die de bloem volop lieten bloeien, om ze te gebruiken voor parfum en confetti. De verschillende soorten rozen werden doorheen de geschiedenis gemixt en gematcht, met als gevolg dat de ontcijfering van de genen geen sinecure is.

Voorouder

Bendahmane en zijn collega's hebben nu het DNA van de Rosa chinensis, ook wel bekend als de ‘Old Blush’ varieteit, blootgelegd. Dat schrijft het gerenommeerde tijdschrift Nature Genetics, waarin het onderzoek is gepubliceerd. Deze variëteit, die de voorouder is van alle moderne rozen, werd in de achttiende eeuw vanuit China naar Europa gebracht en gekruist met Europese soorten om zo de voordelen van de Old Bush te kunnen gebruiken in een nieuwe soort. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de hoge kwaliteit en de terugkerende bloeitijd van de bloem oorspronkelijk van deze Chinese soort komt.