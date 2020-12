De Belg die pesticiden door insecten vervangt...

Belg vervangt pesticide door insecten

De meeste mensen die op hun plant bladluizen aantreffen, halen insecticide boven. Jean-Marc Vandoorne gaat de luizen te lijf met de insecten van zijn bedrijf Biobest. De 51-jarige CEO kondigde deze week een grote deal van zijn bedrijf aan in de Verenigde Staten. Door concurrent Beneficial Insectary over te nemen verdubbelt Biobest er zijn omzet. De groepsomzet van 125 miljoen euro vorig jaar gaat 20 procent hoger.

Voortaan zal Biobest in de VS doen wat het ook in zijn bakermat in Westerlo doet: bijen en andere insecten kweken. Die verkoopt Biobest aan groente- en fruittelers, die de diertjes inzetten tegen schimmels, bacteriën, mijten en andere organismen die hun gewassen schade berokkenen. ‘Wij maken een volwaardige vervanger voor chemische pesticiden’, zegt Vandoorne.

De ondernemer werd in 2009 CEO van Biobest, dat toen 26 miljoen euro omzet boekte. Tien jaar later is dat zes keer meer, een steil groeiparcours.

‘Ik ben destijds overgestapt naar Biobest omdat het wilde internationaliseren en professionaliseren’, zegt Vandoorne. Twee jaar voor hij aan boord kwam, had oprichter en dierenarts Roland De Jonghe het bedrijf verkocht aan de beursgenoteerde holdings Floridienne en het inmiddels alweer uit het kapitaal vertrokken Bois Sauvage. Zij zagen groeipotentieel in het Kempische bedrijf. ‘Ik vond de plannen uitdagend en was gewonnen voor het duurzame karakter. Duurzaamheid werd destijds al belangrijker.’

Ook voor Vandoorne. In het begin van zijn carrière werkte hij voor de oliereus ExxonMobil in Luxemburg. ‘Om familiale redenen besloot ik terug te komen naar België, waar ik zeven jaar aan de slag ben geweest bij de industriëlewasmachinemaker IPSO.’ Nadat die was gefuseerd met zijn sectorgenoot Jensen, leidde Vandoorne drie jaar de verzelfstandigde Amerikaanse poot Alliance Laundry Systems. ‘In die periode leerde ik hoe je een bedrijf kan professionaliseren en internationaliseren’, zegt Vandoorne. Kennis die hij bij Biobest goed kon gebruiken.

Forse groei Sinds Jean-Marc Vandoorne in 2009 CEO werd, ging de omzet van Biobest maal zes. Het bedrijf ontstond in de jaren 80 als hommelkwekerij, maar kweekt vandaag ook talloze andere insecten die organismen te lijf gaan die voedingsgewassen en bloemen ziek maken.



Voetbal In zijn schaarse vrije tijd reist Vandoorne graag met zijn vrouw en hun drie kinderen. Met zijn vrienden uit zijn studententijd voetbalt hij geregeld. Hij woont graag concerten bij van artiesten als Nick Cave, The National en Spinvis.

Na zijn aantreden vertimmerde hij de kmo- structuur van de hommelkweker tot de cockpit van een internationaal groeibedrijf. ‘Ik breidde de directie uit met functies als supply chain (logistiek, red.) en onderzoek en ontwikkeling. Ook namen we de verkoop in de belangrijkste landen over van de lokale importeurs met wie we samenwerkten. Die verkochten vaak niet alleen onze insecten, maar ook de chemische middelen van onze concurrenten.’ De nieuwe aanpak werkte. ‘De omzet in die landen ging maal drie, zelfs maal vier.’

Vandoorne zette ook in op de overnamegolf in de sector. ‘Net als wij zijn veel bedrijven zo’n dertig jaar oud. De eigenaars gaan met pensioen en willen hun levenswerk verkopen.’ Vandoorne plukt de vruchten, geruggensteund door aandeelhouder Floridienne, die Biobest in contact bracht met institutionele investeerders als PMV van de Vlaamse overheid.

De overnames en de expansie brachten Biobest naar China, Australië en Kenia. ‘Alle regio’s waar gewassen groeien met een mooi rendement zijn een optie voor ons.’ Hij geeft aardbeien, paprika en tomaten als voorbeeld. ‘Die brengen meer op dan mais of graan. We helpen ook bloemenkwekers in Kenia, Ethiopië en Tanzania. De jongste jaren groeien we ook door de opkomst van legale cannabiskwekerijen in de Verenigde Staten.’

Na ruim tien jaar aan het roer en met de grote Amerikaanse overname achter de kiezen, heeft Vandoorne nog grote ambities met Biobest. ‘Er is nog heel veel potentieel, want biologische bedrijdingsmiddelen als de onze worden almaar populairder. De markt groeit met 15 procent per jaar.’