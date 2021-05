De Bourlaschouwburg

De reden? Bourla die in februari 'maar' 15 miljard dollar extra omzet en een winstmarge van 25 à 30 procent op het gamechangervaccin voorspelde . Relatief weinig, omdat partner BioNTech met een deel van de winst gaat lopen . Bovendien kost koken geld: over 2020 stegen de onderzoeks- & ontwikkelingskosten met 1 miljard dollar tot 9,4 miljard.

Bourla heeft deze middag met het kwartaalrapport marge om de prognose voor 2021 op te krikken, menen analisten. Ze rekenen op 19 miljard dollar nettowinst op 62,5 miljard omzet dit jaar, tegenover 12,5 miljard winst op 42 miljard omzet over 2020. De lat ligt op een winst per aandeel van 3,38 dollar per aandeel, boven de 3,15 dollar die Bourla zo 'teleurstellend' voorspelde.

De peilingen suggereren dat Ayuso de score van de PP bijna zal verdubbelen, tot zo'n 40 procent. Het recept? Focus op één vijand: de socialistische federale premier Pedro Sánchez. En speel slim in op het superioriteitsgevoel van de Madrilenen: 'Het is erg moeilijk Madrid om 11 uur 's avonds te laten sluiten, in andere provincies is alles sowieso om 8 uur dicht.'