De biotechrevolutie

België hoort bij de absolute wereldtop in de biotechnologie. De Tijd gidst u langs de bedrijven die de medische wereld op hun kop zetten.

We brengen voor u de 194 Belgische bedrijven en organisaties in kaart die actief zijn in de medische biotechsector. Ze ontwikkelen baanbrekende medicijnen, eenvoudige tests om ziektes op te sporen en medische toestellen die onze gezondheid veranderen.