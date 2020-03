De griezelige efficiëntie van het coronavirus

'Hoe perfecter de sleutel van het virus-eiwit, hoe makkelijker het menselijke cellen kan binnendringen', zegt de Leuvense viroloog Johan Neyts over een belangrijke studie in 'Nature'.

Omdat het coronavirus zich erg doeltreffend aan menselijke cellen hecht, heeft het weinig deeltjes nodig om ons te infecteren, leert onderzoek in het blad Nature.

Het coronavirus is als een sleutel die griezelig perfect in een slot past. Dat leert een studie in het wetenschappelijke topblad Nature, uitgevoerd door onderzoekers van de Amerikaanse Universiteit van Minnesota.

De studie brengt op moleculaire, driedimensionele schaal in kaart hoe de 'sleutel' van het virus - de eiwitten die op het oppervlak zitten en het virus er doen uitzien als een kroontje - past op het 'slot', de receptoren van de cellen in onze neus, keel en longen. Die zijn de deur langs waar het virus een menselijke cel binnendringt om er zich te vermenigvuldigen.

Deeltjes van het coronavirus hechten zich erg efficiënt aan de receptoren, waardoor er maar weinig van nodig zijn om ons te infecteren. 'Hoe perfecter de sleutel van het viruseiwit, hoe makkelijker het menselijke cellen kan binnendringen', zegt Johan Neyts, viroloog aan het Leuvense Rega Instituut.

Uit de studie blijkt dat de deeltjes van het coronavirus zich bijna vier keer zo sterk hechten aan een receptor dan die van het SARS-virus. Dat behoort tot dezelfde familie van coronavirussen en maakte in 2002 en 2003 wereldwijd bijna 800 dodelijke slachtoffers.

Overdrive

Het ziektebeeld bij SARS was anders dan dat bij Covid-19, de longziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. 'SARS, dat een mortaliteit van 10 procent had, vermenigvuldigde zich vooral in de onderste luchtwegen, in de longen', zegt Neyts.

Het Nature-onderzoek is van groot belang als blauwdruk voor al wie sleutelt aan een vaccin. Johan Neyts Viroloog

'Bij het coronavirus zien we ook een efficiënte infectie van de bovenste luchtwegen, in de neus en de keel, die makkelijker toegankelijk zijn. Het coronavirus heeft dus niet alleen een heel efficiënt infectiemechanisme omdat het daar maar weinig deeltjes voor nodig heeft, maar ook omdat het niet altijd de lange, moeilijkere weg tot in onze longen hoeft af te leggen. Het Nature-onderzoek kan mogelijk verklaren waarom het coronavirus zich zo makkelijk verspreidt van mens op mens.'

'Bovendien weten we dat het virus erin slaagt zich heel efficiënt te vermenigvuldigen in onze cellen. En dat bij heel wat zieke mensen het immuunsysteem in 'overdrive' gaat, in zijn gevecht tegen het virus, wat leidt tot hyperinflammatie.'

Blauwdruk

Het Nature-onderzoek is van groot belang als blauwdruk voor al wie sleutelt aan een vaccin, oordeelt Neyts, die daar met zijn Leuvense onderzoeksteam ook al een tijd jacht op maakt.

'Een vaccin moet antistoffen opwekken die ervoor zorgen dat de 'sleutel' van het virusdeeltje niet past op het 'slot' van de menselijke cellen. Daarvoor moet je een goed beeld hebben van het infectiemechanisme.'