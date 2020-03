De jacht op coronamedicijnen

Wereldwijd speuren wetenschappers en bedrijven naar geneesmiddelen en vaccins tegen het coronavirus. Een stand van zaken.

Het Amerikaanse biotechbedrijf Regeneron meldt dinsdag dat het honderden antilichamen identificeerde - van muizen en van mensen die al hersteld zijn van de longziekte Covid-19 - die het coronavirus zouden kunnen neutraliseren.

Concreet wil het bedrijf over een maand beginnen met de grootschalige productie van een antilichamencocktail als therapie voor zieke mensen en mikt het erop in 'het begin van de zomer' met klinische testen te starten.

Malaria, ebola, hiv

Specifieke medicijnen tegen het coronavirus zijn er nog niet, maar volgens experts kunnen artsen bij patiënten met een ernstige longontsteking wel al drie bestaande producten toedienen die werden ontwikkeld als remedie tegen ziekten en virussen, zoals malaria (chloroquine), ebola (remdesivir) en hiv (lopinavir/ritonavir).

Chloroquine kwam decennia geleden op de markt ter bestrijding van malaria. In 2004 ontdekte viroloog Marc van Ranst (KU Leuven) dat dat medicijn in menselijke cellen de groei van het SARS-virus kan afremmen. Dat is een ander type coronavirus dat in 2003 een epidemie veroorzaakte.

Chinese onderzoekers van het Wuhan Instituut voor Virologie pikten dat op. Eind januari stelden ze bij experimenten op cellen vast dat chloroquine ook de groei van het coronavirus kan remmen. Diverse Chinese farmabedrijven lieten weten dat ze de productie ervan zouden opvoeren. Hoe de antivirale werking van chloroquine in elkaar steekt, is nog niet helemaal duidelijk.

Gilead

In China begonnen ook volop studies rond remdesivir, eigendom van de Amerikaanse farmareus Gilead. Oorspronkelijk was die experimentele virusremmer ontwikkeld als ebolamedicijn, maar hij bleek niet effectief. De hoop is dat remdesivir het coronavirus wel kan aanpakken, zoals onlangs bleek uit de celproeven.

Pas eind april wordt duidelijk of het helpt. Gilead maakt dan de eerste resultaten bekend van de experimentele behandelingen in Chinese en Amerikaanse ziekenhuizen.

Antistoffen

Tegelijkertijd is de grote uitdaging te voorkomen dat mensen ziek worden door het coronavirus. En dat kan alleen via een vaccin, waardoor mensen al antistoffen hebben voordat ze ermee in aanraking komen. Over de hele wereld wordt daar jacht op gemaakt.

Dinsdag raakte bekend dat de Amerikaanse farmareus Pfizer een deal sloot met het Duitse BioNTech om samen een vaccin te proberen ontwikkelen. Ze mikken op een kandidaat-vaccin dat vanaf eind april op mensen kan worden getest. Beide partijen kennen elkaar goed, want ze werken al sinds 2018 samen rond de ontwikkeling van griepvaccins.

De Russische autoriteiten lieten dinsdag dan weer weten dat ze gestart zijn met de dierentesten van een kandidaat-vaccin.

Eerste klinische testen

Maandag al bood de Europese Commissie de Duitse vaccinontwikkelaar CureVac 80 miljoen euro om de ontwikkeling en productie van een vaccin in Europa op te drijven.

Ook dinsdag raakte bekend dat een eerste vrijwilliger in de Verenigde Staten al een ander potentieel vaccin toegediend kreeg van het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna. In totaal zal het bij 45 gezonde vrijwilligers worden ingespoten. In de fase 1-test wordt nagegaan of het vaccin veilig is en of het een immuuunreactie oproept om te beschermen tegen het virus.

Moderna zette een vaccin op punt op basis van mRNA, of messenger-RNA, een soort genetische code die lichaamscellen duidelijk maakt welke eiwitten te produceren om zich te wapenen tegen het virus. Naar schatting is het nog 12 à 18 maanden wachten op de commercialisering.

Ook andere farma- en biotechbedrijven stapten al in de vaccinrace, zoals Johnson & Johnson, Sanofi en het Amerikaanse biotechbedrijf Inovio, dat aankondigde volgende maand met klinische testen in de VS te starten.

Leuven en Gent

In België sleutelt het Leuvense Rega Instituut, onder leiding van viroloog Johan Neyts, aan een coronavaccin, dat al getest wordt op muizen. Volgende week komt hij met een update over de vorderingen.