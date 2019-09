De laatste kans voor MDxHealth

Investeerders onder wie Rudi Mariën steken nogmaals 9 miljoen euro in het diagnosticabedrijf MDxHealth. 'Als binnen een jaar geen euro meer verkocht wordt, dan is het voor mij einde verhaal.'

Het Belgisch-Amerikaanse MDxHealth heeft zijn noodzakelijke levenslijn binnen. Het diagnosticabedrijf stond zo goed als met de rug tegen de muur. De verwachte inkomstenstroom bleef de voorbije jaren uit, terwijl de kosten voor onderzoek, marketing en verkoop genadeloos aandikten. Het resultaat was dat de bankrekening maand na maand bleef leeglopen.

Begin volgend jaar zou het geld op geweest zijn, ware het niet dat MDxHealth investeerders en kredietverschaffers - nogmaals - kon overtuigen geld op tafel te leggen. Het haalde 18 miljoen euro op, de helft via de uitgifte van nieuwe aandelen en de helft via een lening bij Kreos Capital.

Dat gebeurde weinig verrassend niet tegen aantrekkelijk voorwaarden. Kreos Capital legt een intrestvoet van 9,5 procent op. Het neemt een eenmalige vergoeding van 112.500 euro en krijgt 7 procent van het opgenomen bedrag ook nog eens in de vorm van converteerbare leningen uitbetaald.

Voor de nieuwe aandelen betalen investeerders amper 0,85 euro per stuk. Nog nooit in de beursgeschiedenis van het bedrijf (sinds 2006 dus, toen het nog OncoMethylome Sciences heette) was het aandeel zo goedkoop. De beurswaarde bedraagt amper 60 miljoen euro, terwijl het bedrijf sinds de opstart meer dan 200 miljoen euro kapitaal verzamelde.

Een jaar extra

Met de verse centen koopt het volgens het beurshuis KBC Securities meer dan een jaar extra om zich te bewijzen. Het krijgt een laatste kans. 'Over twaalf maanden zullen we zien. Dan moet er een nieuw bedrijf zijn, met een nieuw elan. Als we tegen dan geen euro meer verkopen, dan is het voor mij gedaan natuurlijk', zegt Mariën.

Ik wil geen reclame maken voor het aandeel, maar het bedrijf zit ondanks alles in een positie om de numero uno te worden in zijn niche. Rudi Mariën

De biotechinvesteerder stapte in 2011 in het bedrijf en is met een belang van zowat 13 procent de grootste aandeelhouder. Verspreid over die jaren trok hij de portefeuille open. Hij zit nu op verlies. Op papier toch. 'Ik heb nog nooit aandelen van MDxHealth verkocht', zegt hij. Ook bij deze kapitaalronde neemt hij - net als die andere grootaandeelhouder Valiance - zijn deel voor zijn rekening. 'Zelfs iets meer dan mijn deel.'

Als het niet goed is, durf ik ook de stekker uit te trekken. Dat heb ik in het verleden al gedaan, maar met MDxHealth is het anders. Rudi Mariën

'Op zo'n moment mag je niet panikeren en moet je doorduwen. Als het niet goed is, durf ik ook de stekker uit te trekken. Dat heb ik in het verleden al gedaan, maar met MDx is het anders. Ik wil geen reclame maken voor het aandeel, maar het bedrijf zit ondanks alles in een positie om de numero uno te worden in zijn niche.'

Grof geschut

MDxHealth ontwikkelde twee moleculaire testen om prostaatkanker op te sporen en te screenen: ConfirmMDx en SelectMDx. Die maken deel uit van een heel traject dat urologen doorlopen in de diagnose van prostaatkanker.

Een bloedtest geeft een eerste indicatie voor prostaatkanker. SelectMDx (op basis van een urinestaal) duidt vervolgens aan bij wie een prostaatbiopsie aangeraden is. Het is een eenvoudige test, voor het grof geschut wordt bovengehaald. Zo'n biopsie is namelijk een zware ingreep met mogelijke neveneffecten zoals incontinentie en erectiestoornissen. Bovendien levert een biopsie geregeld een 'vals negatief' op. Kortom: je krijgt te horen dat je geen kanker hebt maar dat blijkt later wel zo te zijn. ConfirmMDx haalt die gevallen er na een biopsie voor meer dan 95 procent uit.

Ons parcours in de VS is trager verlopen dan verwacht. Gelukkig ben ik een man met veel geduld. Rudi Mariën

Hoe positief Mariën de toekomst ook tegemoet ziet, de cijfers geven hem tot op heden ongelijk. 'Dat weet ik. Ons parcours in de VS is trager verlopen dan verwacht. Gelukkig ben ik een man met veel geduld. Dat moet ook in deze sector', zegt hij.

In de eerste jaarhelft daalde de omzet met met 36 procent. ConfirmMDx is al sinds 2012 op de markt, maar lijkt zijn piek al achter de rug te hebben. De verkoopvolumes van SelectMDx schieten wel snel omhoog, maar de test is aanzienlijk lager geprijsd, waardoor die nog onvoldoende doorweegt.

Tabula rasa

Eens te meer wordt pijnlijk duidelijk dat de Amerikaanse markt op eigen houtje betreden geen evidentie is voor een klein Belgisch bedrijf. Gesprekken om de terugbetaling van de testen te regelen sleepten langer aan dan verwacht en er was veel verloop in de verkoopploeg. De teleurstellende resultaten kostten CEO Jan Groen eerder dit jaar de kop. Enkele onderzoeksprogramma's werden on hold gezet en de lancering van een derde product werd uitgesteld.

De Amerikaan Michael McGarrity nam over als CEO. Er kwam een nieuwe CFO, een nieuwe verkoopverantwoordelijke... 'We hebben tabula rasa gemaakt in het topmanagement', zegt Mariën. 'En de focus ligt nu 100 procent op de verkoop van onze twee producten. We laten ons niet meer afleiden', klinkt het.

Met zo'n 35 mensen richt het bedrijf zich in eerste instantie op grote centra met soms wel 20 tot 30 urologen in dienst. Mariën trekt zich voorts op aan het vooruitzicht op de terugbetaling van SelectMDx voor klanten binnen Medicare, waarmee de test in één keer voor zowat 60 procent van de Amerikaanse bevolking beschikbaar is.

Verkoopadvies