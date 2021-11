De lange mars naar een Belgisch coronavaccin

Eind 2020 haalde Johan Neyts Nature met zijn beloftevol coronavaccin, maar hij werd overvleugeld door de razendsnel ontwikkelde Pfizer- en Moderna-vaccins. Vandaag werkt zijn verbeterd vaccin uitstekend tegen varianten bij proefdieren, maar belooft de ontwikkeling opnieuw een lange mars te worden.

December 2020. De Belgische viroloog Johan Neyts van het Leuvense Rega Instituut haalt het toptijdschrift Nature, dankzij de uitstekende resultaten die zijn kandidaat-coronavaccin, op basis van een levend verzwakt gelekoortsvaccin, had aangetoond in hamsters.

De weg leek open te liggen voor de academicus, die samen met Kai Dallmeier en Hendrik Thibaut het onderzoeksteam leidde, om de productie van testvaccins bij een partner te laten opschalen en een farmabedrijf met diepe zakken te strikken om de lange, dure mars van de klinische testen op mensen in te zetten.

Er was eind 2020 zelfs al een overeenkomst met het Nederlandse Batavia Biosciences om de productie op te schalen. De hoop was om in 2021 met klinische testen te starten.

‘Maar in diezelfde periode bleken - gelukkig maar, uiteraard - de veel sneller ontwikkelde vaccins van Pfizer-BioNTech en Moderna, die over veel meer kapitaal beschikken dan wij, uitstekend te werken bij mensen’, aldus Neyts, die al in januari 2020 was gestart met de ontwikkeling.

Oervaccin

‘Bovendien was ons kandidaat-vaccin, net als alle andere, ontwikkeld tegen het Chinese oervirus en begonnen van dan af varianten te circuleren. Eerst de alfavariant en uiteindelijk de nu dominante en besmettelijkere deltavariant.’

Neyts en co beslisten het roer om te gooien en zetten begin dit jaar vol in op een ‘upgrade’ van hun kandidaat-coronavaccin, die zou moeten beschermen tegen de belangrijkste virusvarianten.

Bij de gevaccineerde hamsters konden we geen enkel virusdeeltje meer terugvinden in de longen. Ons 'universeel vaccin' beschermt tegen de belangrijkste varianten. Johan Neyts Viroloog Rega Instituut

Met succes, zo blijkt nu, want bijna een jaar na de Nature-publicatie tonen de recente resultaten van een nieuwe hamsterstudie aan dat hun ‘universeel coronavaccin’ uitstekend werkt tegen de vier belangrijkste coronavirusvarianten: de alfa-, de beta-, de gamma- en de dominante deltavariant.

‘We hebben opnieuw zowel bij niet-gevaccineerde als bij gevaccineerde hamsters het coronavirus toegediend via de neus’, legt Neyts uit. ‘Bij de niet-gevaccineerde controlegroep vonden we heel veel virus terug in de longen. Bij de gevaccineerde hamsters konden we geen enkel virusdeeltje meer terugvinden in de longen, wat ongeveer een half miljoen keer minder virus betekent. Bovendien beschermt ons kandidaat-vaccin even goed tegen de vier belangrijkste varianten. Bij mijn weten is het de eerste keer dat zoiets wordt aangetoond'.

De resultaten van hun onderzoek verschijnen dit weekend op de 'open access' preprint-server BioRxiv en worden ter publicatie aangeboden in een 'peer reviewed' (door onafhankelijke collega's beoordeeld) tijdschrift.

Andere vaccinontwikkelaars

'Onze resultaten zijn ook significant voor andere vaccinontwikkelaars', zegt Neyts, 'omdat wij bewijzen dat je, weliswaar in proefdieren, wel degelijk een coronavaccin kan ontwikkelen dat optimaal werkt tegen verschillende varianten. Het is niet verwonderlijk dat de huidige vaccins wat minder goed werken tegen varianten omdat ze ontwikkeld werden tegen het Chinese oervirus.’

Toch belooft de verdere ontwikkeling van het Belgische kandidaat-vaccin, waarin al ruim 1 miljoen euro aan universitaire middelen en onderzoeksbeurzen werd geïnvesteerd, een lange en onzekere mars te worden.

Neyts raamt alleen al de kosten van de opschaling en de eerste fase van de klinische testen op 20 miljoen euro of meer. Nadien komen daar honderden miljoenen euro’s bij voor de grootschaliger tweede en derde testfases. Experts schatten de totale ontwikkelingskosten van een klassiek vaccin op 650 à 900 miljoen euro.

‘Het is in de huidige context ook niet eenvoudig om een kapitaalkrachtige partner te vinden,’ zegt Neyts. ‘Alle productiecapaciteit wordt ingezet voor de huidige coronavaccins en boostershots. Het veld wordt nu grotendeels gedomineerd door de mRNA-vaccins.’

Succes bij dieren is ook geen garantie op succes bij mensen. Veel vaccins sneuvelen in de fase van de overstap van tests op dieren naar mensen. ‘Ik heb nog geen idee wanneer we kunnen starten met klinische testen’, zegt Neyts. ‘Die beloven niet eenvoudig te worden, omdat heel wat mensen al gevaccineerd zijn en nogal wat niet-gevaccineerden allicht niet geneigd zullen zijn om aan klinische studies mee te doen.’

Het is niet eenvoudig een kapitaalkrachtige partner te vinden. Alle productiecapaciteit wordt ingezet voor de huidige coronavaccins en boostershots. Johan Neyts Viroloog Rega Instituut

‘Maar we kunnen overwegen die uit te rollen in gebieden waar nog weinig gevaccineerd is, bijvoorbeeld in bepaalde Afrikaanse landen, al hebben ze daar dan weer weinig centra die grote klinische studies kunnen uitvoeren. Ofwel kunnen we ons coronavaccin testen als boostershot bij gevaccineerden.’

De vraag is of Neyts en co niet sowieso te laat komen met hun coronavaccin. ‘Een terechte vraag, maar wij denken van niet. Omdat dit virus nog jaren, zo niet decennia, bij ons blijft en omdat in vele lage-inkomenslanden de vaccinatiegraad erg laag is.’

Multi-inzetbaar

Neyts benadrukt ook dat de vaccintechnologie multi-inzetbaar is. ‘De basis is de genetische code van het gelekoortsvaccin, dat al wordt gebruikt sinds 1938, al bijna 1 miljard keer werd toegediend en langdurig beschermt. Het coronavaccin kan mee surfen op die immuniteitsbonus.’

‘Wij kunnen in de genetische code van het gelekoortsvaccin niet alleen de code van het steekseleiwit van het coronavirus schuiven (waarmee het virus zich vasthecht aan de menselijke cellen, red.), maar evenzeer stukjes genetische code van andere virussen, zoals het rabiësvirus (dat hondsdolheid veroorzaakt, red.) en het ebolavirus.’