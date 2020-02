De 'mysterieuze' investeerder in Sequana Medical is gekend...

Achter die firma schuilt Marc Nolet de Brauwere. Amper tien dagen na de investering heeft de man al een aardig rendement op zak. De nieuwe aandelen werden uitgegeven tegen 6 euro per stuk, terwijl de aandelenkoers is opgelopen tot boven 7 euro.

Ruimtetechnologie

Nolet is vooral gekend van het Luikse bedrijf Physiol dat ooglenzen en -implantaten produceert voor onder meer patiënten met cataract of staar. Hij nam de spin-off van de Luikse universiteit eind jaren 90 over en zette volop in op onderzoek en ontwikkeling. Hij sloot een samenwerkingsakkoord met het Centre Spatiale in Luik om de expertise van dat bedrijf in ruimtetechnologie, telescopen en optica om te zetten in medische toepassingen. De innovaties kwamen zelfs op de radar van de Amerikaanse gigant Bausch & + Lomb, die een distributieakkoord tekende.

In 2015 verkocht Nolet de helft van zijn aandelen. In 2018 volgde de andere helft, bij de verkoop van Physiol aan sectorgenoot Beaver-Visitec. Een overnameprijs werd niet vrijgegeven, maar in de wandelgangen deed een bedrag van meer dan 400 miljoen euro de ronde. Physiol haalde in 2018 een omzet van 56,1 miljoen euro en een bedrijfswinst van 28,9 miljoen euro.

Goudzoeker

Nolet maakte van Physiol een succes, maar na zijn studies duurde het toch enkele jaren eer hij zijn draai gevonden had. Als mijnbouwingenieur trok hij voor Petrofina met vrouw en kind naar de VS, hield het na drie jaar bekeken en stortte zich in Californië op goudontginning. 'Maar dat leverde niet op wat ik ervan verwacht had', zei hij in een zeldzaam interview met een Waals magazine. Hij trok vervolgens voor McKinsey naar Afrika voor een doorlichting van het mijnbedrijf Gecamines. 'Ik heb er Afrika leren appreciëren en ben er gestart met een handel in industriële vervangstukken. Maar ook dat was minder rendabel dan ik me had voorgesteld.'

Nolet is nog steeds CEO van Physiol en duikt de jongste jaren ook op als bestuurder en investeerder in Belgische medtech- en biotechbedrijven. Hij zit in de raad van bestuur van Bone Therapeutics, Cardiatis en Istar Medical. Cardiatis ontwikkelde een stent om aderbreuken te voorkomen en verkocht er al ettelijke duizenden van. Istar Medical werkt aan een implantaat tegen de oogziekte glaucoom.

Schedelbreuken