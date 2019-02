De partydrug die uw leven kan redden

Dinsdagavond, bijna dertig jaar na de lancering van prozac, heeft een adviescomité van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA de weg geopend voor Johnson & Johnson om zijn nieuw medicijn in de VS aan de man te brengen.

Neusspray

Esketamine kreeg van het adviespanel 14 stemmen voor en amper twee tegen. Er was één onthouding. In maart volgt de definitieve beslissing van de FDA, waarna J&J aan de slag kan.

Het medicijn is een neusspray met esketamine als cruciaal ingrediënt. Dat is een afgeleide van ketamine dat in de jaren 80 en 90 opmars maakte als tripmiddel in het feestmilieu. Ketamine staat ook bekend in de medische wereld als pijnstiller voor soldaten of als verdovingsmiddel bij spoedoperaties en bij dierenartsen.