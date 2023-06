Wie met zijn medicijn de lucratieve Amerikaanse markt wil aanboren, moet eerst voorbij de Food and Drug Administration. Het Belgische farmabedrijf UCB wacht dezer dagen op het oordeel van de FDA over zijn psoriasismedicijn. Hoe gaat de machtigste overheidsinstelling in farmaland te werk om geneesmiddelen de toegang te verlenen of te weigeren?