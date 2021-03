De valse belofte van ‘eigen vaccin eerst’

Met een traag voortkabbelende vaccinatiecampagne is de verleiding groot om de hier geproduceerde vaccins voor onszelf te reserveren. Maar een filosofie van ‘eigen vaccins eerst’ zou ons wellicht meer kwaad dan goed doen.

De Europese Unie voerde sinds december wereldwijd 77 miljoen coronavaccins uit, terwijl het er 88 miljoen verdeelde over de eigen 27 lidstaten. Het farmacontinent Europa is de vaccinfabriek van een belangrijk stuk van de wereld.

In normale tijden zouden dat cijfer en die vaststelling een triomf voor Europa zijn, een onderlijning van onze sleutelpositie in zowel de farmasector als de wereldeconomie. Maar het zijn geen normale tijden. Vandaag is het feit dat veel in Europa geproduceerde vaccins elders in de wereld in armen belanden meer een bron van frustratie dan een ereteken voor de Europese onderdanen en hun politieke leiders.

Want de vraag naar vaccins overstemt ruimschoots het aanbod. En terwijl de Europese vaccinatiegraad aan een slakkengang voortkruipt, zien we landen als Israël, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten er als een speer vandoor gaan. Terwijl Israël per 100 inwoners ondertussen meer dan 114 dosissen toediende, het Verenigd Koninkrijk bijna 50 en de VS meer dan 40, blijft Europa hangen op 15,5 inentingen per 100 inwoners. Dat de Israëli’s en de Britten dat tempo bovendien grotendeels kunnen halen met dank aan in Europa geproduceerde vaccins, steekt de ogen uit.

Het mag niet echt verbazen dat de Europese Commissie vorige week een mechanisme in het leven riep om de export van coronavaccins te blokkeren. Het is een soort lightversie van puur protectionisme. Het mechanisme dient alleen om de uitvoer te blokkeren naar landen die ons op hun beurt geen vaccins terugsturen of die proportioneel meer mensen hebben ingeënt dan hier het geval is.

Landen als de VS en het Verenigd Koninkrijk gaan verder door simpelweg geen vaccins uit te voeren of de export van grondstoffen en materiaal dat nodig is voor het maken van entstof zwaar te reguleren. Europa is, als het op vaccinnationalisme aankomt, de kwaadste nog niet.

Maar hoewel de Europese protectionistische kramp begrijpelijk is, kan ze wel eens meer kwaad dan goed doen, menen experts. ‘De aanvoerketen voor vaccins is bij uitstek globaal en complex’, zegt Matthias Reyntjens, die de afdeling Supply Chain & Operations bij de consultant PwC leidt en zich specialiseert in de farmasector. ‘Dat gaat niet alleen over ingrediënten, maar ook over flacons, spuiten, naalden, enzovoort. Als je aan een kant ingrijpt, loop je het risico dat aan de andere kant een antwoord komt dat de zaken verder bemoeilijkt.’

De globale supply chain voor vaccins in kaart brengen is onbegonnen werk. In de totstandkoming van een klassiek vaccin spelen zo’n 280 componenten mee, afkomstig uit gemiddeld 20 landen. Maar om te beseffen hoe snel de boel kan ontsporen, kan je inzoomen op een stukje van de complexe ketting.

Stel dat Europa de export van AstraZeneca-vaccins aan het Verenigd Koninkrijk in de toekomst zou blokkeren, dan is het niet uitgesloten dat de Britten als drukkingsmiddel op hun beurt gaan kijken naar hun export van lipiden, een soort vetdeeltjes die nodig zijn in de productie van mRNA-vaccins. Als de Britten naar dat wapen grijpen, zou dat betekenen dat de productievestiging van Pfizer in het Belgische Puurs wordt afgesneden van een cruciale grondstof. Pfizer levert de in Puurs gemaakte vaccins aan 64 landen.

Cascade

Daarmee is niet gezegd dat een Europese exportban die rampzalige cascade zeker in gang zou zetten, maar het toont aan hoe morrelen aan de complexe supply chain die rond vaccins hangt meteen grote consequenties kan hebben. Reyntjens: ‘De farmasector is zeer sterk gereguleerd. Als een aanvoerstroom van producent A wegvalt, kan je niet simpelweg overschakelen op leveranciers B of C. Als een lading wc-papier geblokkeerd zit op een schip op het Suezkanaal, om maar iets te noemen, dan krijg je dat wel gecompenseerd door lokaal even de productie op te schalen of een andere importeur aan te spreken. In de farmasector gaat die vlieger niet op.’

De productie van vaccins is sowieso al een heksenketel. Daar extra aan morrelen is gevaarlijk. Nico Vandaele Professor productie en logistiek KU Leuven

Als zo’n kettingreactie ontstaat waarbij de globale stromen verstoord raken, zijn de gevolgen navenant, waarschuwde Gavi, de vaccinalliantie van de Verenigde Naties vorige week. ‘Zo’n verstoring zou een verlenging van deze crisis, een verzwaring van de economische impact en het verlies van extra levens betekenen.’

Bij een echte escalatie zou Europa wel eens de zwaarste impact te verduren kunnen krijgen, zegt Reyntjens. ‘De Europese economie is altijd een open economie geweest. Veel van de grondstoffen en materialen die de farmasector hier nodig heeft, worden van buiten Europa ingevoerd. Een markt als de VS zou ook niet onbeschadigd uit een vaccinconflict komen, maar wij zijn internationaal toch minder goed geplaatst voor een verstoring van de globale ketens.’

Rimpeleffect

Zelfs zonder zo’n escalatie waarbij hele stromen aan banden gelegd worden, dreigt een opstoot van vaccinnationalisme een negatief effect te krijgen, waarschuwt professor Nico Vandaele (KU Leuven). Vandaele doet als expert in logistiek en productie al meer dan tien jaar onderzoek naar de productiesystemen en aanvoerketens achter vaccins. ‘Die zijn in normale omstandigheden al complex, maar wat we nu zien, is helemaal uniek’, zegt Vandaele. ‘Je zit met een acute noodsituatie en een nooit geziene nood aan opschaling, wat het hele systeem onder druk zet.’

Vandaele omschrijft de productie van vaccins als een kluwen aan fysische processen, die onderhevig zijn aan zogenaamde rimpeleffecten. Dat wil zeggen dat eender welke kleine verstoring in de keten een cascade aan gevolgen in gang zet, die zeer zwaar doorwegen op het einde van het proces. ‘Een week vertraging in het begin van de keten betekent op het einde al gauw een vertraging van maanden. En omdat heel veel moeilijk te controleren variabelen meespelen in de productie van vaccins zijn we niet verbaasd dat wat producenten kunnen leveren heel erg schommelt.’

In een normale supply chain worden die schommelingen opgevangen met buffers, zoals extra aangelegde voorraden of extra productiecapaciteit. Maar in de huidige omstandigheden, waarin elk geproduceerd vaccin ook dringend nodig is, is daarvoor geen ruimte. In die realiteit is het verleidelijk met exportrestricties toch elk vaccin dat van de band rolt voor jezelf te houden, zegt Vandaele. ‘Maar de productie van vaccins is al zo’n heksenketel. Door nog extra te morrelen aan dat proces, dreig je alleen meer rimpeleffecten te creëren en de situatie op de korte termijn slechter in plaats van beter te maken.’

De professor gebruikt een analogie om zijn punt te maken. ‘Stel dat je een wonde oploopt. Dan kan je ervoor kiezen om daar een pleister op te kleven en lijkt het erop dat je het probleem hebt behandeld. Maar als er vuil in die wonde zit, dan gaat ze ontsteken en beginnen te etteren. Als je de wonde eerst had behandeld, dan was die pleister misschien zelfs niet meer nodig geweest. De exportrestricties zijn hier de pleister: ze lijken eerst misschien een goed idee, maar lossen weinig op en dreigen de situatie alleen erger te maken.’

Vandaele pleit er dan ook voor ons te concentreren op ‘het vuil in de wonde’ in plaats van op de ‘pleister’. ‘Het is maar door je hele supply chain grondig te analyseren dat je de echte problemen die de rimpeleffecten veroorzaken, kan identificeren en oplossen. Als je die bottlenecks vindt, heeft dat in het grotere plaatje een veel belangrijker effect dan die dosissen die je nu zou blokkeren voor export.’

Poort van de wereld

Daarbij komt dat een opstoot van vaccinnationalisme ook op langere termijn negatieve gevolgen kan hebben voor Europa. Dat de Europese farmamultinationals vandaag zoveel investeren, komt voor een groot deel omdat de Europese Unie

zich altijd opgesteld heeft als een baken van vrijhandel, zegt Reyntjens. ‘Europa wordt in de sector gezien als een poort naar de wereld. Die rol staat vandaag op het spel. Deze discussie gaat niet alleen om de instroom van bepaalde producten en grondstoffen op de korte termijn, het gaat ook om investeringen op de langere termijn.’

Dat is een besef waar verschillende Europese landen mee worstelen. Zowel België als Nederland - niet toevallig alle twee belangrijke farmalanden - zet de voorbije weken druk op Commissievoorzitster Ursula von der Leyen om de Europese exportrestricties te temperen. De hoop bij onze regering is dat het Europese mechanisme louter als afschrikking bedoeld is. Een stok achter de deur in de worsteling met het Verenigd Koninkrijk over de AstraZeneca-vaccins, waar hopelijk nooit echt mee gezwaaid moet worden.