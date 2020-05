De vier wegen richting verlossing

Willen we ons normale leven terug, dan moeten we hopen op een vaccin dat ons beschermt tegen het nieuwe coronavirus. Er zijn vier mogelijke routes voor die race naar de verlossing, met elk hun voor- en nadelen. De paden lopen langs DNA-shotguns en taxivirussen.

Weinig wetenschappers zijn in hun carrière harder uitgelachen dan de Brit Edward Jenner. Toen hij in 1796 beweerde dat hij kinderen immuun kon maken voor de dodelijke pokken door hen bloot te stellen aan de variant van de ziekte die koeien trof, werd hij aanvankelijk wandelen gestuurd. Er verschenen cartoons in Britse kranten van mensen met koeienkoppen en zijn wetenschappelijke studies werden geweerd.

Maar overtuigd van zijn gelijk zette Jenner door. Hij behandelde zijn elf maanden oude zoontje met de koepokken om te bewijzen dat dat bescherming biedt tegen het dodelijke virus. Twee jaar later, in 1798, moesten zelfs zijn grootste criticasters toegeven dat de Britse dokter gelijk had. We hielden er niet alleen een revolutionaire wetenschappelijke ontdekking aan over, maar ook een nieuw woord: vaccin, afgeleid van ‘vacca’, Latijn voor ‘koe’.

Meer dan 200 jaar is het principe dat Jenner ontdekte nog altijd de basis van elk vaccin. De bedoeling is ons lichaam bloot te stellen aan een antigeen dat ons niet ziek maakt, maar wel leidt tot een immuunrespons die het echte virus kan afblokken of doden bij infectie. Dat principe is niet anders dan in 1796. De manieren om er te geraken, zijn dat wel. Naarmate onze wetenschappelijke kennis toenam, vonden we nieuwe, innovatieve manieren om ons immuunsysteem aan het werk te zetten. Die kennis moet ons nu van pas komen, want de wereld smeekt om een vaccin dat ons weer dichter bij elkaar brengt.

Er zijn wereldwijd momenteel 133 coronavaccins in onderzoek. Die kunnen we opdelen in vier onderzoeksmethoden. Als we straks een uitweg vinden uit de anderhalvemetermaatschappij, loopt de route naar de verlossing over een van die vier paden.

Virusgebaseerde vaccins

De oudste en meest gekende techniek werkt met het virus zelf als basis. ‘De meeste vaccins die we vandaag kennen, zoals dat voor de mazelen of de bof, werken met een afgezwakte versie van levend virus’, legt Patrick Soentjens uit. Hij is het diensthoofd van de reiskliniek van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen en het diensthoofd infectieziekten in het militair hospitaal Koningin Astrid in Brussel. ‘Die afgezwakte versie veroorzaakt wel een infectie, maar dan zonder het volledige ziektebeeld.’



Die techniek heeft bepaalde voordelen, vindt Soentjens. ‘We kennen dit platform door en door. Niet alleen medisch, maar ook wat betreft regelgeving en productie bestaat dit al. Dat is een groot voordeel als een valabel kandidaat-vaccin uit het onderzoek komt.’

Maar er zijn ook belangrijke nadelen aan verbonden. ‘Het probleem met dit soort vaccins is dat ze wel degelijk een infectie opwekken. Als je je na een vaccinatie bijvoorbeeld twee dagen wat grieperig voelt, is dat omdat je lichaam reageert op dat levende virus. Voor de meeste mensen is dat geen probleem. Maar voor de risicogroepen, die je in het geval van het coronavirus net wil beschermen, misschien wel. Bij andere vaccins met levend virus worden leeftijdsgrenzen gehanteerd. Zo mag je in België als je ouder dan 70 bent geen inenting voor de gele koorts krijgen.’

Onderzoek naar een mogelijk coronavaccin in het universitaire ziekenhuis van Bern, Zwitserland. Wereldwijd sleutelen wetenschappers aan 133 verschillende kandidaat-vaccins. © reuters

Dat is meteen de reden waarom vaccinoloog Isabel Leroux-Roels (UZ Gent) geen brood ziet in die piste. ‘Van de 133 kandidaat-vaccins proberen maar een stuk of drie het met een levend virus. Er wordt meer aan andere technieken gedacht.’

Een alternatieve piste in deze categorie is werken met dood virus. Daarbij kweek je een virus op en dood je het met hitte of een chemische stof. Vervolgens spuit je dat inactieve virus in. ‘Die techniek bestaat al en is veilig voor risicogroepen omdat dood virus geen infectie veroorzaakt’, zegt Leroux-Roels. ‘Het nadeel is dat je eerst heel veel virus moet opkweken. Dat duurt lang en is omslachtig is, terwijl er ook een zeker veiligheidsrisico is voor wie het moet doen.’



Eiwitgebaseerde vaccins

Tientallen onderzoeksteams werken met een andere techniek. Die gebruikt de eiwitten waaruit het coronavirus is opgebouwd. In een notendop komt het erop neer dat je het uiterlijk van het virus nabootst door het specifieke eiwit dat voor zijn kroonachtige look zorgt, te injecteren. Dat eiwit is afkomstig van het gedode virus waaruit het opgezuiverd wordt. Een andere aanpak is het te produceren door de genetische code van het eiwit in te brengen in een cel die in staat is het dan te produceren.



Ook deze techniek wordt al gebruikt, zegt Leroux-Roels. ‘Onder andere ons jaarlijkse griepvaccin is eiwitgebaseerd. Die ervaring is een voordeel. Maar ook hier is de productie complex en tijdrovend.’



Een virus als taxi

Een nieuwere techniek die volop wordt onderzocht, is een ander, onschuldig virus als ‘taxi’ gebruiken voor een stukje coronavirus. Meer bepaald het eiwit waarmee het coronavirus zich aan onze cellen kan binden en ze binnendringen - het zogenaamde spike-eiwit dat voor het stekelige uiterlijk van het coronavirus zorgt.



Zo gebruiken onderzoekers van Johnson & Johnson een verkoudheidsvirus dat de genetische code van het eiwit van het coronavirus meedraagt. De onderzoekers van de universiteit van Oxford doen een beroep op een verkoudheidsvirus dat normaal chimpansees treft als ‘koerier’. Voordeel van deze techniek is dat onderzoek uitwijst dat de immuunrespons doorgaans zeer sterk is.

De strakke timing die sommige grote spelers nu naar voren schuiven, is voor een deel marketing, denk ik. Patrick Soentjens Diensthoofd reiskliniek ITG Antwerpen en diensthoofd infectieziekten in het militair hospitaal van Brussel.

Deze techniek wordt dus gezien als veelbelovend, maar is nog pril. ‘Het enige vaccin dat het al op deze manier tot de markt heeft geschopt, is een vaccin tegen ebola’, zegt Soentjens. ‘We hebben er dus nog niet veel ervaring mee. Dat is een potentieel nadeel als je snel wil opschalen.’

Bovendien is het een extra moeilijkheid dat je met een ander virus werkt. Want als ons lichaam al immuniteit meedraagt tegen de taxi, zal die worden geneutraliseerd voordat hij zijn passagier kan afzetten en krijgt het vaccin geen kans om een respons aan te maken. ‘Het is daarom dat nu ook out of the box wordt gedacht, zoals met dat chimpanseevirus’, zegt Leroux-Roels.

Het onderzoek van de universiteit van Oxford, die de handen in elkaar heeft geslagen met de farmareus Astra-Zeneca, is al aardig gevorderd, zegt Soentjens. ‘Ze kunnen terugvallen op eerder onderzoek naar een ander coronavirus, het MERS- virus. Dat vaccin is nog niet tot op de markt geraakt, maar op de kennis bouwen ze nu voort.’



Genetische blauwdruk

De vierde onderzoekspiste is die van de genetica. Onderzoekers denken dat het rechtstreeks inbrengen van de genetische DNA- of RNA-code van het coronavirus een immuniteitsrespons in het lichaam kan opwekken.



De moeilijkheid bij deze techniek is het DNA of RNA van het virus in een cel krijgen. De technieken daarvoor worden volop onderzocht. Sommige onderzoekers proberen het via andere DNA-moleculen zoals plasmiden of lipiden binnen te smokkelen. Anderen zien brood in ‘gene guns’, een soort van shotgun die met een elektrisch signaal een celwand tijdelijk doordringbaar maakt.

Als dat futuristisch klinkt, is het omdat het dat ook is. Er is nog geen enkel vaccin voor mensen met deze aanpak op de markt geraakt. De beperkte ervaring kan een zekere vertraging betekenen. Maar als het wel lukt is er een groot voordeel, zegt Leroux-Roels. ‘Deze techniek is in principe gemakkelijk op te schalen, je kan snel en veilig veel doses van je vaccin aanmaken.’

‘Een vaccin binnen 18 maanden? Dat wordt zweten’

Sommige spelers maken zich sterk binnen 12 tot 18 maanden een vaccin op de markt te kunnen brengen. Is dat realistisch in een wereld waarin het normaal tien tot vijftien jaar duurt om een vaccin te ontwikkelen? Soentjens twijfelt. ‘Ik vermoed dat die timing voor een deel ook marketing is. Het lijkt me in elk geval een huzarenstukje mocht dit lukken.’

Ook volgens Leroux-Roels wordt het zweten om dat rondgefietst te krijgen. ‘Maar er is hier en daar tijd te winnen. Zo zijn er vaccins die nu al in productie gaan, om snel te kunnen schakelen als ze effectief en veilig blijken. En ook in de ontwikkeling valt hier en daar tijd te winnen. Neem nu de klinische fase III, die normaal heel veel tijd in beslag neemt omdat je heel veel mensen nodig hebt. Er wordt nu overwogen zogenaamde challengestudies te doen, waarbij mensen zich vrijwillig laten besmetten voor onderzoek. Daar kan je veel tijd mee winnen. Het wordt moeilijk, maar als alle sterren goed staan, is het niet onmogelijk.’