De volgende Pia heet Victor

Novartis: ‘We beseffen dat een loterij niet ideaal is’

De Zwitserse farmareus Novartis en zijn dochterbedrijf Avexis, dat Zolgensma op de markt brengt, kregen de voorbije dagen de wind van voren na de beslissing om een loterij te organiseren met het SMA-medicijn. Maar volgens Karel Fol, country manager Benelux van Avexis, is het de eerlijkste oplossing voor een moeilijk probleem.

‘Dit is in essentie een capaciteitsprobleem. Zolgensma is voorlopig alleen in de VS goedgekeurd. We hebben één productiefaciliteit om die markt te bedienen. Omdat we merken dat er ook veel vraag is van buiten de VS, hebben we bekeken hoeveel we kunnen vrijmaken voor die andere markten. Dat zijn 100 dosissen per jaar.’

‘De vraag is dan hoe je die zo eerlijk mogelijk verdeelt. Daarvoor zijn we gaan aankloppen bij een onafhankelijk bio-ethisch comité, dat het systeem heeft uitgedokterd dat wij hebben overgenomen. We beseffen dat dit niet ideaal is. Maar op deze manier kunnen we dan toch 100 patiënten helpen.’