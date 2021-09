Defensiearts mikt op wereldwijd succes met innovatieve allergietest

In 2025 zal de helft van de Europese bevolking last hebben van een allergie. De Leuvense start-up Hippo DX ontwikkelde een toestel dat de huidpriktest sneller en goedkoper maakt. 'Tegen 2023 is ons toestel te koop.'

'Kijk Senne, in deze wachtkamer zijn twee, maximaal drie stoelen gereserveerd voor jouw patiënten. Zorg dat je daar niet over gaat.' Dat was de boodschap die Senne Gorris kreeg toen hij begon als neus-, keel, en oorarts (NKO) in het algemeen ziekenhuis Jan Portaels in Vilvoorde.

In kleinere ziekenhuizen is onvoldoende zorgpersoneel om een huidpriktest af te nemen.

Die mededeling betekende zoveel als: beperk het aantal huidpriktesten om allergieën op te sporen tot het absolute minimum. Bij zo'n test prikt de arts of verpleger een druppel vloeistof met een bepaald allergeen (de stof die een allergische reactie opwekt) in de onderarm. Na een paar minuten kan een bultje ontstaan en kan de huid rood worden en jeuken. Na 15 tot 20 minuten leest de dokter de resultaten af. De huidpriktest wordt vooral gebruikt om te controleren op allergieën voor huisstofmijt, schimmel, honden, katten, gras- en boompollen en kruiden.

Bloedprik

In kleinere ziekenhuizen is er onvoldoende zorgpersoneel om de test af te nemen. Bovendien leidt het tijdslot van een kwartier om de resultaten af te lezen tot vervelende vertragingen. 'Dat betekent in de praktijk de ene consultatie onderbreken om de andere af te werken', zegt Gorris. Zo lopen wachtzalen vol met patiënten die wachten op het resultaat van de test.

50 procent Uit projecties van de European Academy of Allergy and Clinical Immunology blijkt dat tegen 2025 de helft van de Europeanen met een of meerdere allergieën te kampen krijgt.

In plaats van een huidpriktest kiezen veel artsen dan ook voor een bloedprik. Zo'n prik is relatief snel gebeurd, patiënten gaan naar huis en het resultaat volgt een week nadien. Een bloedtest van zes allergenen kost 54 euro, geld dat naar de testlabo's vloeit. Een huidpriktest met minstens tien geteste allergenen kost 24 euro. Een kanttekening is wel dat de resultaten vaak niet specifiek genoeg zijn.

Een op drie Europeanen heeft last van een of meerdere allergieën. Tegen 2025 wordt dat zelfs de helft van de Europeanen, blijkt uit projecties van de European Academy of Allergy and Clinical Immunology. 'We zitten midden in een epidemie van luchtwegenproblemen', zegt professor Peter Hellings (UZ Leuven). 'Dat heeft te maken met onze westerse levensstijl en het overmatig gebruik van antibiotica en vaccinatie. Die hebben tot gevolg dat jongeren aberrant reageren op luchtwegproblemen.'

Tien seconden

Schermvullende weergave Het prototype van de automatische allergietest van Hippo DX. ©Kristof Vadino

Naast NKO-arts is Senne Gorris eerstelijnsarts bij Defensie. Hij ontwikkelde samen met Wim Hofkens en Peter Deroovere in 2020 een toestel dat de huidpriktest sneller en goedkoper maakt. Hij haalde daar vorig jaar al 1,1 miljoen euro voor op. Onder andere het universitair ziekenhuis in Leuven, de start-upaccelerator imec.istarts en het Bluehealth Innovation Fund investeerden in de start-up Hippo DX (DX staat voor Diagnostics).

De Skin Prick Automated Test, of kortweg SPAT, verbetert de huidpriktest op twee manieren. Ten eerste is geen speciaal opgeleid verplegend personeel meer nodig. Patiënten leggen hun arm tegen het toestel. Dat doet binnen tien seconden twaalf prikjes met allergenen. 'Net omdat er geen mens aan te pas komt, zijn ook alle prikken gezet met dezelfde kracht en een afgemeten hoeveelheid allergeen', zegt Gorris.

In twee seconden maakt de machine 32 foto's om te controleren of iemand allergisch reageert op bepaalde stoffen.

Ten tweede traint Hippo DX een algoritme dat het resultaat op de armen kan helpen aflezen. In twee seconden maakt de machine 32 foto's om te controleren of iemand allergisch reageert op bepaalde stoffen. Hippo DX heeft een Europese patentaanvraag lopen voor de computervision-technologie.

'Het is niet de bedoeling de dokter helemaal te vervangen', zegt Gorris. 'Onze technologie opent wel deuren naar telemedicine, of medische behandeling en zorg op afstand.' De technologie zou het mogelijk maken dat een gespecialiseerde arts testen uit verschillende ziekenhuizen kan controleren.

Wereldwijd

Schermvullende weergave Zo zal het toestel van Hippo DX er in de toekomst uitzien. ©Hippo DX

Op dit moment sleutelen Gorris en zijn zeskoppige team aan het productdesign van de Hippo-machine. De start-up doet daarvoor een beroep op Verhaert, een specialist in het design van medische toestellen. Gorris rondt de komende weken een nieuwe investeringsronde af ter waarde van 1,5 miljoen euro. 'Dat geld moet helpen het product te verfijnen', zegt de oprichter. 'In de eerste helft van 2022 staan de klinische proeven gepland.'

Uiteindelijk moet de eerste geautomatiseerde huidpriktest in een Belgisch ziekenhuis in het voorjaar van 2023 plaatsvinden. Gorris is ervan overtuigd dat zijn toestel snel de weg zal vinden naar NKO- en pneumologiekabinetten over heel de wereld. Het toestel zal tussen 25.000 en 28.000 euro kosten.

'Via mijn contacten bij de Belgische defensie weet ik ook dat het Amerikaanse leger de ontwikkelingen op de voet volgt', zegt Gorris. Voor die internationale expansie schat hij nog eens 3 tot 4 miljoen euro nodig te hebben. 'Daar maak ik me niet al te veel zorgen over. De investeerders staan nu al te dringen.'