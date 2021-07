Derde deal van het jaar voor onlineplatform Vindevogel

Het was toen al duidelijk dat er nog een deal in Spanje in de pijplijn zat. Die is intussen rond. Het doelwit is N2 Natural Nutrition, net als Vision Consumer Health gespecialiseerd in vitaminen en voedingssupplementen. Hoeveel Vindevogel & co. op tafel leggen voor de overname is niet bekend. N2 is actief via zijn eigen website, maar verkoopt zijn producten vooral via de site van de webreus Amazon. Het Madrileense bedrijf is vier jaar oud, winstgevend en goed voor een omzet van 5 miljoen euro.