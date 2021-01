'Deze serres vol hightechsnufjes, dat is relance in de praktijk'

Biotechonderzoek naar landbouwtechnologie is in Vlaanderen in opmars. De scale-up Biotalys - gespecialiseerd in biologische gewasbescherming - lonkt naar de beurs, terwijl een serre van 3.500 vierkante meter vol hightechsnufjes de hele sector van pas zal komen.

‘Dit is een mooi project dat onze rol in de biotechcluster in de verf zet. Iedereen heeft de mond vol van relance. Dit is relance in de praktijk’, zegt Jerome Van Biervliet. Hij is directeur van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie dat een grote onderzoekssite in Nevele heeft aangekocht.

De site telt zowat 3.500 vierkante meter aan serres en beschikt over de modernste snufjes en robotica om plantengroei - zoals hoogte, vorm, bladgroei en kleur - gedetailleerd in kaart te brengen. Zo kunnen bedrijven en onderzoekers sneller dan in veldproeven nieuwe gewasvariëteiten of gewasbeschermingsmethodes evalueren.

Ze kunnen er spelen met de temperatuur, de bodemsamenstelling, licht en bewatering, om bijvoorbeeld de meest geschikte rassen voor een lokale sojateelt te selecteren. De infrastructuur laat bedrijven ook toe droogteresistente gewassen of betere erwtachtigen - voor de productie van plantaardige eiwitten - te ontwikkelen en te testen.

BASF

Die site was tot voor kort eigendom van het Duitse BASF, dat in 2006 in de regio landde door CropDesign in te lijven. De overname van de serre wordt mee financieel gesteund door de Vlaamse regering, die een half miljoen euro toesteekt. 'De nieuwe incubator wordt een inspirerende biotoop voor start-ups die werken aan de toekomst van duurzame landbouw en voedselproductie', zegt Vlaams minister van Economie en Landbouw Hilde Crevits (CD&V).

Het VIB gaat de site uitbaten met een team van een tiental mensen. De infrastructuur komt volgens Van Biervliet op 'een goed moment' en is een ontbrekend puzzelstukje in de groeiende agrotechcluster in Vlaanderen.

Die cluster heeft hier een lange geschiedenis die teruggaat tot de jaren zeventig met het pionierswerk van de onderzoekers Marc Van Montagu en Jeff Schell. Het VIB is uitgegroeid tot een van de sleutelspelers in een cluster die intussen een duizendtal mensen telt, verspreid over bedrijven en universiteiten.

Zaadtechnologiebedrijven

Vanuit het VIB zijn niet alleen farmabedrijven à la Ablynx en Argenx gegroeid, maar ook zaadtechnologiebedrijven waaronder CropDesign, Plant Genetic Systems en Devgen. Die zijn intussen allemaal overgenomen door de multinationals BASF, Bayer en Syngenta.

Maar daarnaast hebben - opnieuw vanuit het VIB - enkele nieuwe start-ups de voorbije jaren de aandacht getrokken. ‘Die doen het goed, halen vers kapitaal op en hebben ambitieuze plannen’, aldus Van Biervliet.

Biotalys (vroeger Agrosavfe) is een van de uitschieters. Het haalde sinds de opstart al meer dan 50 miljoen euro kapitaal op, onder meer bij Ackermans & van Haaren en een fonds dat is opgericht door Marijn Dekkers, de ex-CEO van Bayer. En met sinds vorige zomer Wim Ottevaere - de vroegere financieel directeur van Ablynx - aan boord wordt gewerkt aan een volgende kapitaalronde. Een beursgang is daarbij een van de mogelijke pistes.

Biotalys ontwikkelt biologische gewasbeschermingsproducten en speelt in op de steeds strengere regelgeving voor het gebruik van chemische pesticiden en insecticiden. Biotalys haalt daarvoor - net als Ablynx - de inspiratie uit het afweersysteem van lama’s.

Botrysschimmel

Het werkt in eerste instantie aan een middel tegen de botrysschimmel die zich manifesteert als de wit-grijze pluisjes op onder meer aardbeien, aubergines, meloenen en tomaten. Het product komt vermoedelijk in 2022 op de Amerikaanse markt. Biotalys heeft ook een samenwerking met het Nederlandse Chrysal om snijbloemen, in het bijzonder rozen, te beschermen tegen schimmels en bruine plekken.

Een ander new kid on the block is Aphea.Bio. Dat zet in op micro-organismen - denk aan schimmels en bacteriën - die de meststofopname en de groei van planten verbeteren, en bescherming bieden tegen specifieke ziekten. Het haalde onlangs 14 miljoen euro op.