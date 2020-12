'Deze vaccinprijzen zijn zeker oké'

Toen staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) de individuele vaccinprijzen die Europa was overeengekomen met de producenten op Twitter zwierde, opende ze een doos van Pandora vol vragen over geheimhouding en prijsverschillen.

Nadat De Bleeker donderdag even een tabel op Twitter had gegooid met de individuele vaccinprijzen die de Europese Commissie met de producenten had onderhandeld, rees een pak netelige vragen: van de beweegredenen achter de geheimhoudingsafspraak die ze had geschonden, over de mogelijke gevolgen voor de onderhandelingspositie van de Commissie tot de redenen waarom de prijzen zo uiteenlopen.

Waarom moesten de prijzen geheim blijven? En wat betekent de bekendmaking voor de onderhandelingspositie van de Commissie?

De Bleeker mocht de vaccinprijzen - ze verwijderde de ‘geheime tabel’ snel op Twitter - niet openbaar maken omdat de Commissie contractueel aan een geheimhoudingsafspraak gebonden is met de vaccinproducenten, wat veel Belgen tegen de borst stuit.

‘Uiteraard begrijp ik dat de burger een zekere mate van transparantie wil, vooral omdat al die vaccins met ons belastinggeld betaald worden', zegt gezondheidseconoom Dominique Vandijck (UGent).

‘Maar als je die individuele prijzen blootgeeft terwijl je nog volop onderhandelingen met andere vaccinproducenten voert, wordt je onderhandelingspositie als aankopende partij ondermijnd. De Commissie stond net sterk omdat ze de prijzen 'en bloc' onderhandelde, zodat de farmabedrijven de individuele lidstaten niet tegen elkaar konden uitspelen.’

Zo gaf de EU-commissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides al aan dat nog onderhandeld wordt met twee partijen, waaronder de Amerikaanse vaccinproducent Novavax. ‘Als je als farmabedrijf nu ziet wat de Commissie betaald heeft aan concurrenten, ga je minstens hetzelfde of meer eisen,’ zegt een insider. ‘De vaccinproducenten kunnen hun onderhandelingspositie elders in de wereld gehypothekeerd zien als de prijzen in Europa op straat liggen’, zegt Vandijck.

Schermvullende weergave Eva De Bleeker ©BELGA

Kan deze blunder juridische gevolgen hebben?

Over de juridische gevolgen van de uitschuiver - De Bleeker schond een contract - wou de Europese Commissie niets kwijt. Wegens de confidentialiteit kan de Commissie geen commentaar kwijt, verduidelijkt woordvoerder Stefan De Keersmaecker.

Welke factoren verklaren de uiteenlopende prijzen?

In de lijst vallen de grote prijsverschillen op. Zo kost het AstraZeneca-vaccin 1,78 euro per dosis en zit ook dat van Johnson & Johnson (8,5 euro) en Sanofi-GlaxoSmithKline (7,56 euro) onder 10 euro per dosis. Curevac (10 euro), BioNTech-Pfizer (12 euro) en Moderna (18 dollar) vallen een stuk duurder uit.

‘Het is altijd een beetje gissen, omdat farmabedrijven nooit volledige inzage geven in hun onderzoeks- en ontwikkelingskosten’, zegt viroloog Johan Neyts, die ook een coronavaccin ontwikkelt aan het Rega Insituut.

‘Maar er spelen meerdere factoren. Zoals de kostprijs van de grondstoffen en de gebruikte technologie. De drie RNA-vaccins, van Curevac, BioNTech-Pfizer en Moderna, zijn nieuw. Er zijn nog geen RNA-vaccins op de markt. De inschatting is dat ze qua productie- en grondstoffenkosten duurder zijn dan die van AstraZeneca, Sanofi-GSK en J&J, die werken op basis van gekende, klassieke procedés.’

‘Bovendien spelen de opslag- en de vervoercondities een rol in de kostprijs. De vaccins van Moderna en Pfizer moeten op respectievelijk -20 en -70 graden Celsius bewaard en vervoerd worden. Bij dat van AstraZeneca is dat op 5 graden.

Er is de mate waarin je als vaccinproducent een beroep hebt kunnen doen op overheidsmiddelen voor de ontwikkeling van het vaccin. Tot slot is er de kwestie van de aansprakelijkheid, waarover nog veel mist hangt. Ik kan me inbeelden dat je een hogere prijs vraagt als je als producent aansprakelijk bent voor eventuele schadelijke gevolgen bij de gevaccineerden.’

Pfizer en Moderna zeggen dat ze winst willen maken op hun producten. Johnson & Johnson en AstraZeneca, de twee goedkoopste van de ‘geheime lijst’, zeggen hun vaccins zonder winst te zullen verkopen.

Daarnaast leggen de farmabedrijven andere accenten. Pfizer en Moderna zeggen dat ze winst willen maken op hun producten. Johnson & Johnson en AstraZeneca, de twee goedkoopste van de ‘geheime lijst’, zeggen hun vaccins zonder winst te zullen verkopen. Alleen de kostprijs voor de ontwikkeling en de productie worden aangerekend. Al zou AstraZeneca hebben laten verstaan dat dat alleen opgaat zolang de pandemie duurt.

Zijn die prijzen aan de lage of de hoge kant?