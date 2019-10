'Dit is het belangrijkste alzheimernieuws in jaren'

De beslissing van Biogen om zijn alzheimermiddel te reanimeren noemt alzheimeronderzoeker Bart De Strooper het belangrijkste nieuws over de ziekte in jaren. ‘Het middel heeft een significante impact.’

In maart leek aducanumab, een middel dat potentieel werkt tegen de ziekte van Alzheimer, nog afgeschreven omdat een team van experts vragen had gesteld bij de efficiëntie. Groot was de verrassing toen Biogen dinsdag meldde dat het bij de Amerikaanse farmawaakhond FDA toch een aanvraag indient om aducanumab op de markt te brengen omdat er indicaties zijn dat het kan werken bij de behandeling van dementie.

‘Dat is het belangrijkste nieuws in de strijd tegen alzheimer in vele jaren’, zegt een euforische Bart De Strooper, directeur van het Dementia Research Institute in het Verenigd Koninkrijk, aan de telefoon. ‘Zes maanden geleden had het bedrijf het middel zelf nog afgeschreven. Omdat het in twee fase 3-onderzoeken (de laatste fase voor de goedkeuring van een medicijn, red.) na een interim-analyse geen positieve resultaten zag.’

Laatste hoop

‘Die vaststelling was een enorme klap voor alzheimeronderzoekers, omdat het middel zowat onze laatste hoop was. Maar nu blijkt dus uit een nieuwe, grondiger analyse van twee datasets dat alzheimerpatiënten die het middel gebruiken wel degelijk minder snel achteruitgaan en dat het middel een significante impact heeft’, zegt De Strooper

‘Aducanumab is een van de zogenaamde amyloïdemedicijnen. Die werken in op amyloïde plakken, een soort hersenletsels dat karakteristiek is voor de ziekte van Alzheimer. We weten al langer in het alzheimeronderzoek dat die hersenletsels de voornaamste oorzaak zijn van de dementie.’

Opsteker voor Biogen

De jongste tien jaar werkten veel alzheimeronderzoeksgroepen rond de amyloïdehypothese. Maar omdat al het klinisch onderzoek met zulke kandidaat-medicijnen op niets uitdraaide, omdat neveneffecten optraden en vragen gesteld werden bij de efficiëntie, trokken veel farma- en biotechbedrijven er de stekker uit. Nu lijken de onderzoekers het toch bij het rechte eind te hebben.

‘Op de volledige wetenschappelijke analyse van de dataset testresultaten van Biogen over aducanumab is het wel nog enkele weken wachten’, zegt De Strooper.