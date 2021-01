Donkere wolken boven Mithra-topman Fornieri

Terwijl de anticonceptiepil Estelle op de rand van de doorbraak staat in Europa en de Verenigde Staten, wordt François Fornieri, de flamboyante topman van het Luikse farmabedrijf Mithra, achtervolgd door juridische perikelen.

De flamboyante, veelbesproken Luikse zakenman François Fornieri werd woensdag meegenomen voor verhoor door de politie. De topman van het farmabedrijf Mithra wordt genoemd in vier zaken die in handen zijn van de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie, de federale gerechtelijke politie en de Luikse onderzoeksrechter Frédéric Frenay. Bij het ter perse gaan van deze krant was het verhoor nog bezig.

Ze onderzoeken onder meer Fornieri’s rol als voormalig voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité van de omstreden Luikse intercommunale Nethys. Dat comité valideerde 15 miljoen euro aan ontslagvergoedingen voor de toplui Stéphane Moreau, Pol Heyse en Bénédicte Bayer.

Nu Fornieri opnieuw onder vuur ligt, klinkt de vraag steeds luider of de man nog houdbaar is aan het hoofd van Mithra. 'Dit begint een impact te hebben op het bedrijf', zegt een bron rond het bedrijf. Marc Coucke, de op een na grootste aandeelhouder (15,1%) na Fornieri (26,1%), was onbereikbaar voor commentaar. Door de koersdaling van Mithra woensdag (-5,2%) werd het belang van Coucke in een dag bijna 7 miljoen euro minder waard en dat van Fornieri bijna 12 miljoen.

Er loopt een onderzoek naar Fornieri’s rol als oud-voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité van de Luikse intercommunale Nethys.

Fornieri duikt ook in andere dossiers op. Zo richtte hij Ardentia Holding en Ardentia Tech op, de vehikels die de Nethys-dochters Win en Elicio voor een appel en een ei zouden overnemen. Moreau zou daarna de leiding zo nemen.

Een ander dossier waarin Fornieri opduikt, dateert van begin vorig jaar: een onderzoek naar een vermoeden van handel met voorkennis. De Mithra-topman heeft in 2019 op de rekening van een vriend grote bedragen gestort om er Mithra-aandelen mee te kopen. De beurswaakhond FSMA lichtte het gerecht daarover in.

Fornieri stond lang op een piëdestal als de Waalse pendant van Marc Coucke, zijn jarenlange vriend en tot voor kort Mithra-voorzitter. Als uitstekend netwerker in Wallonië en Vlaanderen maakte Fornieri Mithra - dat hij in 1999 oprichtte - met aanzienlijke investeringen van de Waalse overheid groot.

800 miljoen beurswaarde Terwijl de beurswaarde van Mithra bij de piek in de zomer van 2018 1,3 miljard euro bedroeg, schommelt die nu rond 800 miljoen.

In 2018 volgde de doorbraak dankzij hoge beleggersverwachtingen over twee beloftevolle geneesmiddelen in de pijplijn: de anticonceptiepil Estelle en Donesta, een middel tegen opvliegers in de menopauze. Dat ontlokte Fornieri in mei 2018 de uitspraak dat ‘Mithra het Bayer van de toekomst kan worden’ en dat zijn bedrijf bij een bod van 2 miljard euro de deur uit kon.

Maar het enthousiasme bij beleggers is bekoeld. Bij de corona-uitbraak moest Fornieri op zoek naar vers geld omdat de cashbuffer - cruciaal om het lopende onderzoek te financieren - sterk geslonken was. Terwijl de beurswaarde van Mithra bij de piek in de zomer van 2018 1,3 miljard euro bedroeg, schommelt die nu rond 800 miljoen.

Om orde op zaken te stellen kwam er begin november een reorganisatie van Mithra's raad van bestuur. Dat gebeurde op initiatief van afscheidnemend voorzitter Marc Coucke. Die is met een belang van 15 procent de tweede grootste aandeelhouder na Fornieri (26%), al zou de relatie tussen beiden bekoeld zijn sinds de Nethys-affaire.

De komst van twee farmaveteranen als nieuwe bestuurders moet het vertrouwen in het bedrijf opkrikken: Ajit Shetty, oud-topman van het Belgische farmabedrijf Janssen Pharmaceutica, als nieuwe voorzitter, en Jean Stéphenne, de voorzitter van de Duitse coronavaccinontwikkelaar CureVac en oud-topman van GSK België.

Eind vorig jaar kreeg het imago van Fornieri al een knauw. Toen raakte bekend dat de vurige Standard-supporter toch niet de nieuwe aandeelhouder van de Luikse eersteklasser wordt. In de zomer leek een akkoord in de maak, waarbij Fornieri de helft van de aandelen van voorzitter Bruno Venanzi zou overnemen.

De versies over de afgeketste deal variëren. Volgens Franstalige media kon Fornieri de centen niet tijdig verzamelen, waarna Venanzi en Standard hun conclusies trokken. Fornieri beweerde zelf af te haken op advies van zijn bankiers, omdat Standard - dat de voorbije jaren de verliezen opstapelde - ‘in de toekomst ernstige financiële en/of juridische problemen riskeert’.

