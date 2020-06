Draadloze minipacemaker 2.0 kan veel meer hartpatiënten helpen

UZ Leuven ontwikkelde mee een nieuwe, draadloze minipacemaker waarvoor ruim dubbel zoveel patiënten in aanmerking komen dan bij het vorige type.

Eind mei tekende UZ Leuven voor een Europese primeur door een nieuw type draadloze minipacemaker bij een patiënt te plaatsen. 'Het gaat om de verbeterde versie van de Micra-pacemaker van het Amerikaanse bedrijf Medtronic, die we al sinds 2015 gebruiken', zegt cardioloog Christophe Garweg.

De troef van de minipacemaker die UZ Leuven als een van de Europese ziekenhuizen samen met Medtronic ontwikkelde, is dat ruim twee keer zoveel patiënten in aanmerking komen om er een te krijgen in vergelijking met de eerste generatie.

Tot nu toe was de Micra-minipacemaker maar geschikt voor 16 procent van de patiënten. 'De eerste generatie meet de hartactiviteit maar in één kamer van het hart', zegt Garweg. 'Patiënten bij wie het nodig is ook in de voorkamer de hartactiviteit te meten, kwamen niet in aanmerking. Met dit nieuwe type kunnen we ook patiënten met een volledige onderbreking van de hartactiviteit tussen voorkamer en kamer (elke harthelft bestaat uit een kamer en voorkamer, red.) behandelen.'

'Werken al aan derde generatie'

Voorlopig wordt het nieuwe type alleen in klinische studies gebruikt.

Met de tweede generatie komt tot 40 procent van de patiënten die een pacemaker nodig hebben in aanmerking. 'We kunnen er niet alle patiënten mee bereiken, omdat zo'n draadloze minipacemaker nog niet de voorkamer van het hart kan stimuleren', legt Garweg uit. 'Maar we werken met Medtronic al aan een derde generatie die dat moet kunnen, al is die ontwikkeling nog zeer pril.'

Voorlopig wordt het nieuwe type alleen in klinische studies gebruikt. Het werd al bij twee patiënten in het UZ Leuven geplaatst, die het volgens Garweg goed stellen.

Een van de grote voordelen is dat de plaatsing minder invasief is dan bij een 'klassieke' pacemaker. Terwijl die laatste met draden in de bovenborst wordt ingebracht, wordt een draadloos miniapparaat, dat ruim 90 procent kleiner is, via een klein sneetje in de lies rechtstreeks tot in het hart gebracht. De minipacemaker is voor de patiënt onzichtbaar.

Bij de eerste generatie toestellen nam het aantal complicaties met 63 procent af, 'omdat er geen draad meer in het hart zit en geen batterij onder de huid, wat het risico op infecties verkleint'.

Al bij 185 Leuvense patiënten