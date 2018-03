Droia investeert in vernieuwende aanpak van kanker

Het investeringsfonds Droia van ondernemer Luc Verelst stapt in het Amerikaanse biotechbedrijf Cyteir Therapeutics, dat werkt aan een beloftevolle behandeling tegen kanker.

'Synthetic lethality', of combinatietherapieën, waarbij wordt gekeken naar het DNA van afstervende kankercellen, is een nieuwe methode om kanker te bestrijden. Het idee is als volgt: het lichaam herstelt normaal gezien automatisch het DNA van cellen, zodat die kunnen overleven. Door het DNA van afstervende kanker te beïnvloeden, en de genetische mutaties aan te pakken, kan worden vermeden dat de kankercellen heropleven. En kan zo de verspreiding van kanker worden tegengehouden.